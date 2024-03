La expulsión de Álvaro Valles allana el camino del Barça

El Barça-Las Palmas se ha puesto de cara para el conjunto de Xavi Hernández. El conjunto insular, que hizo un buen arranque de choque, se vio rápidamente mermado tras la expulsión de Álvaro Valles justo antes de la media hora de juego, un condicionante clave que debería servir a los azulgranas para sacar adelante el compromiso.

Corría el minuto 28 cuando un pase en profundidad de Sergi Roberto lo aprovechó Raphinha para marcharse en profundidad. Álvaro Valles, meta de la UD Las Palmas, decidió jugársela saliendo de su área intentando interceptar la carrera del brasileño. Sin embargo, el arquero midió mal y llegó tarde, por lo que arrolló a un Raphinha que se marchaba solo de cara a portería.

El colegiado del encuentro, Busquets Ferrer, no dudó en mostrarle la cartulina roja al guardameta, que tras algunas protestas entendió que no tenía más remedio que aceptar el castigo y marcharse a la caseta. Ante tal situación, García Pimienta no tuvo más alternativa que quitar a un hombre de ataque para dar entrada al guardameta suplente, Aarón Escandell. El sacrificado por el técnico catalán fue el exazulgrana Munir, que abandonó el césped de Montjuïc con cara de pocos amigos, como es normal en estas situaciones.

El conjunto azulgrana tiene, pues, más de una hora de juego en superioridad numérica para abrir el marcador y después aprovechar el hombre de más para dominar y obligar a Las Palmas a arriesgar y dejar espacios atrás.