La estadística más reveladora del árbitro del Barça-PSG

Lo vio muy claro. No dudó. En todo momento tuvo claro que la acción de Araujo con Barcola era falta y tarjeta roja. Los especialistas arbitrales coinciden en que, en caso de señalar falta, la expulsión era inevitable pero la mayoría coincide en que la falta no es clara y que el jugador del PSG exagera la caída. Hay una máxima arbitral que dice que en caso de duda no hay que pitar nada. Además, Xavi también fue expulsado por protestar. Todo ello podría hacernos entender que Isttvan Kovacs es un árbitro con facilidad para expulsar jugadores y las estadísticas dicen todo lo contrario.

La última expulsión por roja directa de Kovacs en la Champions se produjo el día de su debut en la máxima competición europea. Fue un Valencia-Young Boys de la primera fase de la Champions 2018-19. Sanogo fue expulsado por una entrada muy dura.

Estadísticas reveladoras

Desde entonces el colegiado rumano ha dirigido 21 partidos más y ha mostrado 106 amarillas y su única expulsión por roja directa ha sido en el Barça-PSG de este martes. En toda su trayectoria en la Europa League en 20 partidos dirigidos solo ha mostrado dos rojas directas.

Además, esta temporada Kovacs ha arbitrado 28 partidos en todas las competiciones y no ha sacado ninguna tarjeta roja directa al margen de la que vio Ronald Araujo.

El factor Superliga

El apoyo del Barça a la Superliga es un factor que hay que tener en cuenta en la relación Barça-UEFA. La temporada pasada los arbitrajes europeos ya fueron objeto de la indignación de Xavi Hernández y la historia ha vuelto a repetirse. Kovacs, un árbitro muy poco proclive a sacar tarjetas rojas, no dudó a la hora de tomar una decisión que ha marcado la eliminatoria contra el PSG. Los aficionados blaugranas tuvieron pesadillas durante muchos años con un equipo rumano, el Steaua de Buscarest. A partir de ahora el nombre de otro rumano, Istvan Kovacs será recordado y no de manera especialmente positiva.