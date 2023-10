Eric Garcia lo tiene claro: "Volveré al Barça"

El central analizó su buen arranque de temporada con el Girona El de Martorell tiene contrato con el club blaugrana hasta 2026

Eric Garcia ha irrumpido con fuerza en el Girona. Falto de minutos en el proyecto que Xavi está construyendo en el Barça, el central de Martorell aceptó irse cedido en el conjunto de Montilivi. Y solo ha necesitó una semana para convertirse en el pieza indiscutible en los esquemas de Míchel.

Eric Garcia solo ha sido suplente ante la UD Las Palmas. Una suplencia previsible teniendo en cuenta que no llevaba ni 48 horas en el equipo, pero desde entonces ha sido titular en los cinco partidos que se han disputado. En una entrevista a 'Jijantes', el central de Martorell ha repasado este buen inicio de temporada.

"Sabía que si tenía que salir cedido iba a ser al Girona. Lo tenía claro", asevera un Eric Garcia que sigue teniendo en mente triunfar en el Barça, club con el que tiene contrato hasta 2026: "He venido por un año. Tengo contrato con el Barça y volveré ahí. Lo que pase ya se verá. Lo que tenga que venir ya vendrá".

Eric Garcia ha entrado con buen pie en el Girona, cedido por el FC Barcelona | VALENTÍ ENRICH

El canterano blaugrana explica cómo se decidió su salida: "Es muy fácil. Hasta el jueves no me iba a ir y el viernes la cosa cambió. Durante esa semana hubo la idea. Hablé con el míster, decidí quedarnos y el viernes salí. Es normal".

Y como otros futbolistas -antes Andrés Iniesta y ahora Ferran Torres- no le importa reconocer que ha necesitado ayuda psicológica para poder estabilizarse en un mundo, el del fútbol muy exigente: "He necesitado ayuda. Cuando eres tan joven, tienes partidos mejores, otros que no estás tan bien... Se centra todo en ti. Está bien analizar las cosas con pausa. No se puede llevar todo a los extremos. Hay que pensar que he hecho no tan bien e intentar corregirlo. Es una ayuda natural".

Guiño a Ferran Torres y a Cancelo

En este sentido, valora el rendimiento que está exhibiendo en estos momentos su excompañero en el City y en el Barça: "Ni el Ferran de antes era un 0 ni el de ahora es un 100. Ferran es así. Lo ha demostrado en el Valencia, en el City y en la Selección. Ferran ha trabajado al 100% y tiene la calidad, el trabajo la actitud. Le está dando los frutos de lo que fue por lo que fichó por el Barça".

Eric Garcia se refirió a uno de los fichajes del Barça esta temporada, Joao Cancelo, con el que también coincidió en el City: "Cancelo me mandó unos cuantos mensajes. Sigo hablando con él, pero no le he podido ver. Está hablado y tengo una cena pendiente. Joao tiene una calidad increíble. Muy contento por él como culé y como amigo mío".

Partidos Jugados Partidos Titular Partidos Completos Minutos Goles 5 5 3 422 1

En clave Girona, el central de Martorell analizó el escaso protagonismo de Pablo Torre, también cedido por el Barça: "Vienes a un equipo que arranca con dinámica positiva y es complicado hacer cambios. Cuando las cosas van bien es difícil tocar las cosas para un entrenador. En los entrenamientos ha hecho un cambio brutal. El míster habla mucho con él y tendrá su momento. Estoy convencido de que acabará jugando".

El defensa también se refirió al rendimiento de Savinho, una de las revelaciones del Girona que estaría en la agenda del Barça: "Ver sus entrenamientos las cosas que hace me deja flipado. Alguna vez me ha bailado y otro palo le ha caído. Tiene 18 años y unas cualidades. Un futuro increíble. Nos está ayudando una barbaridad".