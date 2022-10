¿Se equivocó el Barça vendiendo tan barato a Jutglà?

El Barça echa de menos alguien que apoye a nivel goleador a 'Lewy' y el delantero catalán se está saliendo Salió en junio por cinco millones más un 10% de una futura venta y su precio debe rondar los 20 'kilos' ahora mismo

El Barça ha anotado en este arranque liguero 24 goles. En 10 partidos oficiales. 2,4 tantos por encuentro. Bastante bien. Pero cuando echamos un vistazo y vemos que en los encuentros ante los dos rivales más potentes (Bayern e Inter) el cuadro de Xavi se ha quedado a cero, ahí ya hay que hacer alguna autocrítica. Lewandowski ha anotado 12 de los 24 (50%). Por detrás, muy lejos, encontramos ya a Ansu o Dembélé con dos tantos. Hace frío cuando el polaco no está inspirado o está, como en el Meazza, muy bien neutralizado.

Aunque suene ventajista, el hecho de que Ferran Jutglà y Aubameyang hayan sido protagonistas en esta última jornada de Champions no hace sino elevar la reflexión. Sobre si a nivel de planificación quedó bien cubierta la posición de '9'. Especialmente 'sensible' es el tema del atacante de Sant Julià de Vilatorta. El club lo vendió por 5 millones de euros más un 10% de una futura venta. En su momento, en junio, era 'cash' en mano y se antojaba una operación positiva. Al final Ferran no tenía siquiera ficha profesional y se pactó con él la renovación automática para luego sacar una pequeña tajada. Un 'win-win' que cuatro meses después deja dudas.

¿Que nadie esperaba que su explosión fuera de tal magnitud? OK. El delantero es una de las sensaciones del momento y algunos voces creen que está haciendo méritos suficientes como para que Luis Enrique lo tenga en cuenta. Seguro que está en las 'oraciones' del asturiano. Ocho goles y cinco asistencias en 14 partidos (12 de ellos como titular). Eso significa que mete un gol o da una asistencia cada 72 minutos. Números espectaculares, repetimos, para un jugador que acaba de firmar su primer contrato profesional y que hace poco más de tres años jugaba en Tercera.

SU CACHÉ ACTUAL

¿Cuál puede ser el caché actual de Jutglà? Salió por cinco millones, sí. Su valor actual, según el portal 'Transfermarkt', es de siete. Se albira muy alejado de la realidad. Tranquilamente, con los precios que se están pagando (los 70 millones de Isak como referencia), el de Sant Julià de Vilatorta vale 20-30 millones. Si no se tuercen mucho sus prestaciones, el próximo verano al Brujas le lloverán las ofertas.

En el Barça quizás más de uno se esté tirando de los pelos ahora. A toro pasado es fácil hablar, pero cuando vendes a un futbolista por cinco y en apenas un par de meses puede estar saliendo por 20 o 30...