Ferran Jutglà: "Me fui del Barça con la confianza de que estaba preparado"

El ex del Barcelona espera repetir ante el Atlético el nivel que les permitió ganar 0-4 al Oporto El delantero del Brujas suma seis goles y 9 asistencias en Bélgica, y otra diana en la Champions

El delantero del Brujas Ferran Jutglà celebró que le esté saliendo "muy bien" el inicio de temporada con su nuevo club y de cara al duelo de Liga de Campeones mañana contra el Atlético de Madrid, apeló a mantener el nivel mostrado en el 0-4 ante el Oporto. "Todo me lo han puesto muy fácil y cuando te lo ponen así de fácil pues... yo he dado lo mejor de mí y, de momento, está saliendo todo muy bien", dijo el fichaje estrella del Brujas.

El exfutbolista del Barcelona, de 23 años, está firmando un inicio de temporada de ensueño. Suma seis goles y 9 asistencias en el campeonato nacional y otra diana en Liga de Campeones, en el 0-4 contra el Oporto en el que resultó elegido jugador del partido.

Jutglà dijo que ese éxito en la adaptación es consecuencia tanto de la acogida el club, que le facilitaron buscar casa, estar cómodo y estudiar inglés, como al apoyo de los compañeros y capitanes y a su propio trabajo de mentalización.

"Una adaptación rápida o no depende de muchos factores. Antes de venir aquí estudié inglés para venir preparado y para saber un poco de idioma, porque era lo fundamental. Después, me preparé también lo físico, para estar mentalizado de que iba a estar aquí solo, fuera de casa, que era otra metodología porque aquí en Bélgica es distinta", explicó.

"Tenía que mentalizarme y prepararme todo eso, estar positivo y aventurarme a que yo daría lo mejor de mí y que me ayudarían, como ha hecho el club, y ha salido todo muy bien", resumió el delantero del Brujas, líder de su grupo en la liguilla de Liga de Campeones. De cara al duelo contra el Atlético de Madrid, el delantero aseguró que es necesario mantener el nivel que el Brujas mostró en Oporto, porque si no aquel buen rendimiento no habrá servido para nada.

"Fue un partido muy bueno, de todo el equipo. Nos da mucha confianza y nos sitúa bien, pero de nada sirve si en los próximos partidos no respondemos. Mostramos un nivel muy alto pero de nada servirá si no lo mantenemos en los siguientes partidos", dijo.

De su breve época con Xavi como entrenador en el banquillo del Barcelona, Jutglà se lleva "la confianza del entrenador de que estaba preparado". "Cuando me tocó entrar en Barcelona, era un momento en que había muchas urgencias en el equipo en todo y la verdad es que la gente no esperaba mucho de los que venían de abajo", dijo. "Me dieron confianza y yo respondí", añadió.

Preguntado por el duelo de Copa del Rey que Jutglà disputó contra el Atlético de Madrid en 2018, cuando militaba en el Sant Andreu, echó la vista atrás, recordó con cariño aquella derrota por 0-1 y prometió que mañana intentará "hacerlo mejor".

"Yo estaba jugando en tercera división, en el San Andreu, y para nosotros en ese momento, para los jugadores que estábamos en el fútbol amateur, por decirlo de alguna manera, pues ves lejos la élite y cuando juegas contra ellos dices 'hostia', es la élite esto, jugar un partido de Copa del Rey contra jugadores del máximo nivel", rememoró. "Tengo un recuerdo muy bonito y por supuesto que quiero hacerlo mejor", concluyó.