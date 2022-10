Jutglà maravilla a Europa y crea dudas en el Barça... pero no hay opción de recompra ni de tanteo

El de Sant Joan de Vilatorta está a un nivel altísimo y su exhibición ante el Atlético lo coloca con opciones, por qué no, de estar en el Mundial El club azulgrana, que necesitaba 'cash', lo vendió por cinco millones más un 10% de una futura venta en verano; sin cláusula de recompra ni derecho de tanteo

Cuando el pasado 8 de junio se anunciaba el fichaje de Ferran Jutglà por el Brujas pocos nos imaginábamos el impacto que acabaría teniendo. Por aquel entonces se daba por hecho que el de Sant Joan de Vilatorta saldría para dejar algo de 'cash'. El club necesitaba líquido y el buen hacer del joven delantero era un buen reclamo de mercado. Es por eso que pocos vieron como una operación escasa o insuficiente esos cinco millones de euros más un 10% de una futura venta que se pactó con el club belga. Ni opción de recompra ni derecho de tanteo en el futuro.

Algunas voces sí cuestionaban que no mereciera el estar en plantilla con Xavi y partir como segundo o tercer delantero. Pero por aquel entonces en principio no se planteaba una salida de 'Auba' y había una superpoblación exagerada. El caso es que el barcelonés, que hace algo más de tres años estaba jugando con la UE Sant Andreu en Tercera (y enfrentándose al Atlético en Copa, como él se encargaba de recordar con nostalgia en la previa del partido de Champions), se está saliendo.

NO ES UN ESPEJISMO

Es uno de los delanteros de moda en Europa y la exhibición de ayer ante un equipos dos veces finalista de la Champions es la constatación de que no es algo pasajero o engañoso. Jutglà ha alcanzado un nivel muy muy alto. El primer tanto lo fabricó él con una jugada repleta de potencia, fe y talento. El gol, puro instinto. En la bonita ciudad belga están alucinando con su irrupción. MVP del choque (como no podía ser de otra manera), el delantero hablaba para 'El Partidazo' de COPE tras u exhibición: "Estoy contento con el rendimiento individual. Queremos conseguir cosas bonitas. ¿Mundial? Estoy centrado en el día a día. Me siento valorado aquí. Este mes y medio antes de la Copa del Mundo será muy importante".

Son ocho goles y cinco asistencias en sus primeros 14 partidos oficiales con el Brujas. No hay que olvidar que es su primer contrato profesional, puesto que hasta ahora había jugado para Espanyol B y Barça B, dos filiales. Tremendo. Ojo porque si a alguien no le temblaría el pulso para llevarse a un chico sin casi experiencia internacional a Catar sería a Luis Enrique. Por méritos no será.

El caché del catalán está ahora mismo por las nubes. Si se fue por 5 'kilos' en junio del Barça, ahora no bajaría de 20-30. Delanteros a este nivel no abundan actualmente. Si Isak vale 70...A toro pasado es fácil hablar, pero más de uno quizás se está tirando de los pelos en el club azulgrana.