La entrevista de Joan Laporta en Esport3, en directo y online hoy

23:38 LA DEUDA Y EL MODELO DE PROPIEDAD Esto no pasará. El Barça lo podrá devolver. Hemos mejorado la calidad de esta deuda. Los fondos del club funcionan diferente a lo que es el Espai Barça. El financiamente recibido es diferente. 1400 millones que autorizó la asamblea. Esto se devuelve con los ingresos adicionales que se recibirá del estadio. Grandes empresas han confiado en el Barça. Está garantido que se devolverá. No hay garantía hipotecaria. Esto no malmetera la gestión deportiva. El modelo del Barça está garantido por unos estatutos. El Barça siempre será de sus socios y socias. El model de propiedad no influye para nada con el Espai Barça. Siempre será del socio. En los actos de insignias de oro, 50 años como socio del club, recojo sus opiniones y les traslado que el modelo de propiedad está asegurado con nostros. Eres socio del Barça por ser propietario, por lo que representa en Catalunya, por la Masia, por las secciones y que es un club comprometido con los derechos. El Barça tiene que ser propiedad de sus socios.

23:33 LIMAK Con Limak odo va a buen ritmo. Los proveidores que están consiguiendo también. Algunas empresas no recibieron bien que no las eligiéramos. Limak ha hecho el aeropuerto de Estambul. El estadio hace años que tendría que estar renovado. Si todo va bien en octubre de 2024 podremos volver con un 70%. Esto será un legado que podremos dejar a nuestros nietos que es muy bonito.

23:31 EL PROGRAMA DE TV3 Salió en enero. En esos momentos teníamos una situación con Tebas. No tenia la información correcta sobre los casos. Estamos contentos de haber podido hablar, pner los temas sobre la mesa y de alguna manera, reconducir las relaciones. En el Barça no podemos estar enfrentados permanentemente con las instituciones.

23:30 Es una campaña de desprestigio sin precedentes contra el Barça. Es injusta. No hay corrupción arbitral. Se intenta dominar el Barça desde ciertas instituciones. El entorno de la liga, fondos que no onsiguieron que el club se vinculara con ellos. Algunos que no consiguieron las obras del Camp Nou. Somos los primeros interesados en que se investiguen los hechos. Esto incluso ha servido para que se recuperen situaciones institucionales con LaLiga, también a nivel personal. Esto ayuda a que ahora podamos presentar el plan de viabilidad para inscribir jugadores.

23:27 LA CHAMPIONS He tenido reuniones personales con Ceferin. Se quería aprovechar elCaso Negreira para decir que la UEFA nos quería vetar a la Champions. Le expliqué todo a Ceferin y lo entendió. No nos pueden condenar antes de ser juzgados. No tenemos noticias de que no nos dejen competir. No sería justo.

23:25 VÍCTOR FON El club no está peor. Estamos mucho mejor que hace dos años. En todos los ámbitos. Estamos iniciando un proyecto de viabilidad como es el Espai Barça. Puedo respectar la opinión de barcelonistas que dicen lo contrario, pero no es cierto. El Barça está mucho mejor. Vamos a un ritmo muy bueno. Por buen camino y a una velocidad constante y superior a la esperada. Los que pensaban que votándome a mí esperaba que trabajáramos "ir haciendo", pero no. Hemos reestructurado en endeudamiento. Lo hemos pasado a largo terminio y a un interés mucho menor. Deportivamente volvemos a ganar una liga y con todos los equipos profesionales también. El barcelonismo está ilusionado. Lo hacen los títulos, pero también estos equipos que cada día gustan más. Institucionalmente volvemos a tener el peso que el Barça tiene que tener en el mundo. Estamos recuperando las relaciones con LaLiga, con UEFA, pese a que estamos en la Superliga, hay diálogo. El Barça puede ayudar mucho en como va el mundo del fútbol. Con la FIFA también hay buena relación.

23:21 LOS INTRANSFERIBLES No todo el mundo es transferible. Teníamos una oferta por De Jong de 100 millones y creo que hicimos bien en no aceptarla. Hay jugadores que son fundamentales en que este equipo competitivo que tenemos siga progresando. Nos han llegado ofertas por Pedri, Ansu, Christensen, De Jong, Araujo. Pensamos que tiene que seguir porque tienen presente y futuro.

23:19 CATAR El golfo pérsico se ha convertido en un lugar en el que están apostando mucho por el fútbol. Estamos buscando oportunidades de negocio para el club. Para promover nuestra marca y activos del club para darles una rendibilidad. Mantengo mis principios y estoy abierto en que si hay sitios en el mundo que están empezando un movimiento de apertura y podemos ayudar con el fútbol. Aún les queda mucho trabajo que hacer. Nos han pedido amistosos con nuestro equipo femenino. Es una muestra de que quizás están arrancado un movimiento de apertura. Estamos trabajando en la posibilidad de que vayan a jugar allí. Tenemos que encontrar fechas. Nos parece bien ya que ayudaría a que mejore la situación allí.