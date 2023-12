Eloi Amagat: "El Girona ha picado mucha piedra para esto"

Charlamos con una leyenda del club gerundense como Eloi Amagat en la previa del partidazo de este domingo en Montilivi Es el único jugador de la historia del club en jugar en Tercera, Segunda B, Segunda A y Primera con la camiseta rojiblanca

Hablar de Eloi Amagat es hablar del Girona. De la historia del club. De las fases más oscuras y las más luminosas. Este pasado verano, el incombustible centrocampista gerundense decidió dar el paso más difícil para un jugador: retirarse.

Con más de 300 partidos a sus espaldas. Y después de haberlo vivido todo con el equipo de su vida. De haber pasado por momentos dramáticos, por días aciagos. Y por otros preciosos.

PARTIDAZO

Charlamos con él en la previa de un Barça-Girona con aroma a partido grande. Un derbi catalán con un aura especial.

¿Como está siendo el adiós al césped?

Este verano, en agosto, decidí que ya tenía suficiente. No fue una decisión fácil, me encontraba bien físicamente. Los últimos años había coincidido que no había tenido lesión, que había jugado bastantes partidos. Así cuesta más. Por edad ya empezaba a tocar, pero me veía capaz. Pero no me llegó ninguna propuesta que me ilusionara. Y siempre he pensado que para seguir jugando te tiene que acompañar el cuerpo, las piernas pero también la mente. La temporada pasada fue dura en Olot, no fue bien, bajamos de categoría, tres entrenadores diferentes. No fue sencillo, cuando has hecho toda la vida lo mismo, dar este paso es importante. Debe ser meditado. Ahora viendo mucho fútbol. El fútbol es mi vida y si puedo aportar en algún sector es en este. Formarme y viendo qué puertas se abren en el futuro y dónde me veo más preparado.

¿En qué lugar te visualizas más, en el césped o en los despachos?

Hace unos meses, cuando decidí retirarme, tenía claro que lo que me gustaba era el césped, el campo. También porque era muy reciente. Ahora se me abren otras posibilidades y estoy abierto a diferentes opciones. Hay muchas áreas diferentes y con el tiempo pues ir definiéndome. Tenía claro que quería en los banquillos, un cuerpo técnico. Es una de las opciones. El fútbol, ha crecido mucho. El tema de la representación quizás lo veo más lejano. Nunca me ha atraído mucho. Pero en tema de scouting, ver futbolistas, fútbol, siempre me ha apasionado, de todas las categorías. Será un proceso. Ya fue complicado decidir retirarme. Luego ir aceptándolo. Desde hacía muchos años los julio-agosto eran de mucho trabajo, de fatiga. Este primer verano ha sido muy diferente.

"El jugador no está preparado para la retirada"

¿Está preparado el futbolista para lo que viene después?

Sin duda, no. Y hasta que no lo vives en tu piel no eres consciente. No lo estamos, no se nos prepara. Es algo que va muy lento. Ha mejorado un poco, se han dado pasos, pero es vital. Hay auténticos dramas, muchos que no salen a la luz. Para mí han sido meses de no querer aceptarlo del todo, sería muy útil poder tener durante nuestra carrera un soporte. No solo en la retirada, sino estando en activo. Sería vital estar acompañados.

Eres el único futbolista de la historia del Girona en jugar en Tercera, Segunda B, Segunda A y Primera con la camiseta rojiblanca...

Es un dato que siempre me llena de orgullo. Bromeo, pero espero ser el único y el último. No por egocentrismo, sino porque espero que el Girona nunca vuelva a pisar las categorías que pisamos nosotros. Picamos mucha piedra para poder disfrutar los gerundenses de disfrutar del momento actual del club.

¿Cuánta piedra habéis picado, Eloi?

Los estadios y los campos en los que han jugado han sido un orgullo, me he adaptado. No me han caído los anillos. Es verdad que los que estuvimos vivimos situaciones complicadas. El estadio de Montilivi no era el que es ahora, la afición no eran 13.500 en cada partidos, sino que a veces no llegábamos a 1.000. Ahora ves a niños y niñas por Girona con la camiseta, antes era impensable. Ahora son del Girona. Vivimos situaciones de inestabilidad, de impagos. Más adelante tardes dramáticas, a un minuto, a un gol de subir a Primera y quedarnos a las puertas. Son situaciones duras que se tienen que ir gestionando. Pero tanto yo como el resto que pasamos por todo aquello nos tenemos que sentir orgullosos por dejar el club donde está ahora.

¿Cómo recuerdas esa despedida en 2018?

De los momentos que siempre tendré grabados. Un momento feliz y emotivo, pero a la vez triste. Yo siempre prioricé al Girona. Siempre quise estar ahí. Tuve que irme de tripas corazón varias veces. Es ley de vida, el fútbol. Las etapas se acaban. El orgullo siempre ha sido el reconocimiento de la gente y del club.

¿Cómo has seguido al club estos años?

He ido siguiendo de primera mano el crecimiento y evolución del club este tiempo. Tengo amigos en la plantilla, en el club. Siempre he estado pendiente, yendo al estadio. He viajado. Siempre sintiéndolo desde dentro, diferente a cuando eres jugador, pero como un aficionado más.

"Tenemos que creérnoslo, esto es real"

¿Ni en tus mejores sueños imaginabas algo así, no?

Ni yo ni ningún gerundense. Es espectacular, ni los más optimistas nos imaginábamos ver al Girona haciendo esto. Creo que si se está en este momento es el producto de las cosas bien hechas en años anteriores. El club ha seguido una línea clara, sin desviarse. Dando confianza a la gente que hay dentro, se les ha dejado trabajar. Ahora ha aflorado todo. Estar ahí es histórico y yo soy de los que piensa que hay que valorarlo, disfrutarlo, que no es algo anecdótico, es real después de tantos partidos. A veces nos cuesta, aquí somos muy prudentes. Pero hay que creérselo.

Míchel, Quique Cárcel, los jugadores. ¿Quién tiene más parte de 'culpa'?

Es un conjunto de todo. Creo que Míchel es un entrenador espectacular que esperamos seguir disfrutándolo durante tiempo en Girona. Gracias a Quique Cárcel, a su equipo, al confianza. Estando en descenso en segunda no solo no estuvo cuestionado el entrenador, sino que se le ofreció la renovación. Michel ha cohesionado a una plantilla, tiene a todos los jugadores implicados en el proyecto. Se creen lo que les dice. Es un equipo reconocible, valiente. Que quiere ser siempre protagonista. Está coincidindo que este sistema de juego da resultados, eficacia de cara a puerta.

¿Quién queda de tu época?

Coincidí con Stuani, Borja, Bernardo, Juanpe, Portu. Pasa el tiempo y cada vez quedan menos de estos años. Aún están y son importantes. Quizás con no tanto protagonismo en el campo, pero el club debe mantener su esencia. Ellos han vivido muchas experiencias duras. Jugadores con este peso, experiencia y sentimiento son claves.

"A Stuani le estaremos siempre agradecido"

37 años Christian. Y menudo 'animal' competitivo sigue siendo...

Stuani no lo vamos a descubrir, cada vez nos sorprende. Esta temporada que tiene menos protagonismo en cuanto a minutos, puede parecer que puede empezar su bajón, en un partido complicado sale y casi gana el partido él solo. Ha dado mucho al Girona, es uno de los más importantes de nuestra historia.

¿Coincides con los que dicen que esto tiene un poco de milagro?

Bueno, si miras el estar primeros sí que puedo aceptar que la gente diga que es un milagro. Pero el estar en buena dinámica y arriba no es ninguna casualidad, sino producto de picar mucha piedra, hacer bien el trabajo, de toda la gente que hay detrás. Mucha gente que facilita el día a día a los jugadores.

Hay quien desmerece un poco lo que está haciendo el Girona por tener detrás al grupo del City...

Creo que es el comentario sencillo. Lo puedo entender, pero es producto de no estar en el día a día, de no estar cerca del club, no conocer el buen ambiente y cohesión. La trayectoria que tiene la gente. Claro que los gerundenses debemos estar eternamente agradecidos a esta entrada de capital y accionistas. Cuando se produjo la situación era límite. Jugadores propiedad del City no hay tantos. La buena temporada del Girona hay que valorarla por lo que está haciendo la gente de aquí.

¿Cómo verás el partido del domingo?

Estaré fuera y lo veré seguro, pero no podré estar en Montjuïc. Es uno de los partidos más atractivos que se pueden ver ahora en la Liga. Para mí el Girona, junto a la Real, es el club que mejor juega. El Barça llega con confianza. Es un orgullo para los catalanes tener este derbi con los dos luchando por posiciones de arriba. El Girona debe intentar hacer lo que viene haciendo toda la temporada, competir contra cualquier equipo. No cambiará nada de la forma de jugar habitual creo. Será un partido en el que los dos querrán ser protagonistas. Abierto y atractivo.

Hablemos del Barça de Xavi.

No es sencillo. Lo sigo. Todo cuesta. Cohesionar un equipo, conseguir el máximo nivel. Más cuando eres el Barça, que solo ser permite ganar títulos jugando bien. La línea que lleva el Barça es buena, la victoria del otro día creo que fue un punto de inflexión. El Barça fue superior, creo que va de menos a más. Es claro candidato a ganar título y seguro que estará ahí.

¿Qué tiene que hacer el Girona para dar el golpe?

Creo que el Girona tiene que hacer lo que viene haciendo. Michel no ha variado su forma de jugar. Si logra robar la posesión al Barça siempre sufrirá más. El perfil es tener la pilota, ir al ataque, generar ocasiones. Si el Girona consigue tener pausa, lograr que la primera presión del Barça no le afecte, puede tener opciones. Será complicado, pero estará abierto y creo que habrá goles.

La adaptación de Míchel. Qué importante es para entrar bien en un club...

Tenemos que estar muy orgullosos. Creo que es clave la adaptación a un nuevo club, ciudad, idioma. El lo ha querido hacer desde el primer día; hay gente que lo quiere hacer, otra que no lo hace tanto. Lo ha tenido clarísimo, que una de las formas para estar mejor aquí era adaptarse, al club, al catalán. Se valora mucha y se ha visto que ha tenido su éxito en este ámbito.

¿Te ves volviendo al Girona?

Me encantaría que se volvieran a cruzar nuestros caminos. No me he escondido nunca. Ya cuando era futbolista mi prioridad casi única ha sido jugar en el Girona. Y ahora en otra etapa, de otra forma, también. Siempre he considerado que es mi casa. Cuando tienes un sentimiento tan profundo como es en mi caso siempre es un valor añadido. No tengo prisa, todo se va poniendo en su sitio.