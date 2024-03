Eduard Romeu: "Quedan decisiones complejas por tomar, pero el trabajo está hecho"

El ya exvicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, ha explicado ante los medios de comunicación visiblemente emocionado los motivos que lo han llevado a renunciar a su cargo. Tal y como hemos ido explicando en SPORT desde esta mañana, Romeu se marcha por una cuestión profesional.

"Haber trabajado en el Barça te da un reconocimiento increíble. La prioridad era el Barça, pero a veces las situaciones cambian. Han sido dos años y medio intensos en el club, era a 'full' al Barça. Del club no cobramos. Por lo que tienes que empezar proyectos, y empezarlo cuesta. Esta vicepresidencia me obliga una dedicación absoluta que no me permite compaginarlo".

Romeu se ha mostrado satisfecho por el trabajo hecho y ha reivindicado el impacto de la junta para mejorar una situación muy compleja que heredaron. "El trabajo está hecho, el equipo económico acabará de ajustar los 200 millones que el club venía perdiendo en el pasado. Las palancas nos han ayudado a ganar tiempo".

El exvicepresidente económico ha instado al barcelonismo a estar unido y ha recordado a todos los elementos que juegan en contra del club. "El enemigo está fuera. Cuando empezamos esto parecía que ni había nadie que pudiese salvar esto, pero la valentía que nos ha transmitido Laporta nos ha permitido luchar. No hemos dejado de intentarlo, no hemos cedido, estamos en una situación muy favorable".

Romeu ha reivindicado la figura de Laporta. "Quiero destacar la valentía y el atrevimiento del presidente Laporta, que ha sido capaz de luchar simultáneamente contra todas las estructuras y lejos de hacernos pequeños y ceder hemos llegado a una posición que creo muy favorable".

Además, se ha mostrado optimista con el futuro y la recuperación económica del club. "En mis pasadas experiencias he mantenido la corbata corporativa hasta el final, pero la del Barça no me la sacaré nunca. Porque es nuestro. Para ver un gran Barça, necesitamos aún de decisiones complejas. Pero aún queda ese punto final para llegar, seguiremos la hoja de ruta, con la misma fuerza".

Ya en un comunicado alrededor de las 10.00 horas el club apuntaba a "la incompatibilidad con la plena dedicación a su labor profesional". Romeu, que ha comparecido junto a Laporta en el Auditori 1899, ha confirmado este extremo y ha agradecido al presidente la comprensión ante una decisión que afecta directamente a la estructura de la entidad.

El hasta este jueves directivo barcelonista ya tenía tomada su decisión antes, aunque no se la comunicó al presidente Joan Laporta hasta el miércoles por la noche. Romeu explicó cómo fue la conversación. "Actuamos con la responsabilidad que tocaba, fue un día muy complicado, te pedí que me lo pusieses fácil y me lo pusiste fácil. Nos emocionamos, pero al final el Barça es un sentimiento".