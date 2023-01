Una duda en el once de Simeone para intentar 'tumbar' al Barça

El técnico argentino tiene la alineación casi definida y, a tenor de lo visto estos días, solo baila una pieza Reinildo será el encargado de suplir al sancionado Hermoso como tercer central

Año nuevo y, espera Simeone, energías renovadas para el Atlético de Madrid. Tras clasificarse con todo merecimiento para los octavos de final de la Copa en el Carlos Tartiere, el conjunto colchonero busca esta noche dar un zarpazo ante el Barça en su coliseo del Civitas Metropolitano.

Para el que es el partido de la Jornada 16 de la Liga Santander el ‘Cholo’ Simeone parece tener las ideas claras. Tan solo dudaría, a tenor de lo visto estos días en los entrenamientos y a sus ensayos, en una demarcación. Kondogbia y Koke se disputarían un sitio en el centro del campo. Perfil más físico, más ‘coast to coast’, el francés y de más temple y experiencia en el caso del internacional español.

DEFENSA DE CINCO

No podrá ser de la partida Mario Hermoso tras ver la roja en el último compromiso liguero ante el Elche. Por el ex del Espanyol entrará Reinildo, que formará como tercer central en una defensa de tres junto a Savic y Giménez. A priori, los tres titulares de Simeone y la defensa de gala rojiblanca. En los carriles, Nahuel Molina y Yannick Ferreira-Carrasco son casi innegociables. El joven Pablo Barrios se ha ganado mantenerse en el once tras salir de inicio y rendir muy bien ante el Elche y marcar el 0-2 en el Tartiere ante el Oviedo. Es uno de los grandes descubrimientos este curso en un club colchonero que no anda sobrado de buenas noticias.

Antoine Griezmann, en una nueva versión más cerca de la creación que de la zona de finalización, es otro de los que habrá que seguir con lupa en el Metropolitano. Cuajó un gran Mundial actuando como interior y su asociación con Joâo Félix es una de las bazas principales del Atlético.

De esta forma, el técnico argentino volverá a no salir con un ‘9’ puro. Morata y Correa esperarán su oportunidad en el banco.