Dembélé explica los motivos, con 'palo' incluido, de su marcha del Barça

Ousmane Dembélé ha concedido una entrevista a 'Téléfoot' en la que ha hablado sobre su salida del FC Barcelona, con recado incluido, y la llegada a París Concentrado con su selección, el delantero francés ya ha disputado los primeros minutos bajo las órdenes de Luis Enrique en el PSG

Después de jugar durante 6 temporadas en el FC Barcelona, Ousmane Dembélé se despidió de la entidad azulgrana este verano para firmar por el PSG en un movimiento que, como ya es habitual en él, trajo cola. Haciendo afectiva la cláusula que había firmado en su renovación, el francés puso rumbo a París por 50 millones de euros, de los que el Barça se quedó unos 35,4. Ahora, cuando tenía la oportunidad de hablar bien de su exequipo, lo desestimó.

Unos meses más tarde y durante la concentración de la selección francesa para disputar los partidos de clasificación para la Eurocopa, ha explicado los motivos de su salida. Uno de los puntos más destacados que ayudaron a convencerlo fue su nuevo técnico, Luis Enrique.

"¿Por qué fiche por el PSG? Hablé con el entrenador y el presidente Al-Khelaïfi. Ellos me contaron el proyecto y volver a jugar a Francia también me hacía ilusión. Todo está bien en el PSG, tenemos un gran entrenador y el discurso del presi me gustó", explicó.

"Es el equipo en el que más he aprendido"

A su vez, también destacó el nivel de la selección francesa, el "equipo en el que más ha aprendido. El colectivo es muy bueno. Todas las posiciones están dobladas con jugadores de calidad que juegan en los mejores equipos del mundo. Hay mucha competencia, pero eso es bueno para el equipo y presiona para que todos demos el máximo".

Con estas declaraciones, Dembélé manda un recado al FC Barcelona, el equipo en el que ha compartido vestuario con superestrellas de la talla de Leo Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Busquets, Alba, Piqué y muchas otras leyendas del club.

Tengo que mejorar la definición

Además, el extremo también habló de una de las cosas que necesita mejorar: "¿La definición? Tengo que mejorarla. Hay mucha competencia, por ejemplo, en la selección francesa. Necesito dar la vuelta a la tortilla y marcar goles".