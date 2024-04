Deco: "El Barça sabe soportar la presión"

Once de gala del FC Barcelona para intentar 'coronarse' en el Parque de los Príncipes de París. Un once de gala en el que, como comentamos en SPORT, podía caerse un Christensen al no estar 100% recuperado de esas molestias en el Aquiles. Y entra un Sergi Roberto que viene de ser relevante en dos compromisos importantes como Nápoles y Atlético de Madrid.

El Barça de Xavi viene de experimentar una clara mejoría que quiere poner en práctica en esta prueba de fuego que será enfrentarse con uno de los equipos más poderosos del viejo continente. Con el que es seguramente el futbolista más desequilibrante de la actualidad (Kylian Mbappé). La solidez defensiva tiene una piedra de toque de mucha altura.

Cuartos de final de Champions por primera vez desde hace cuatro años. Y ha comparecido ante las cámaras de 'Movistar+' 30' antes del comienzo del encuentro para tocar varios temas. "Xavi y Luis Enrique son dos amigos. ADN hay mucho,. Xavi ya contestó esto", ha comentado Deco.

VALOR DE LAS PLANTILLAS

"Es una buena señal que haya cuatro entrenadores con ADN Barça en los cuartos de final, intentando jugar al gútbol. Es muy importante", ha asegurado el luso, que no ha querido entrar en si cambiaría algún jugador del PSG por alguno de los del Barça actual: "Tenemos un gran equipo, una plantilla de alto nivel. Laporta pone en valor lo que tenemos".

"Sabemos que es una afición enamorada de su equipo, pero el Barça sabe soportar la presión. Los jóvenes tienen calidad y personalidad", ha rematado.