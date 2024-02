Deco analiza la actualidad del Barça, en directo

Críticas a Xavi

"He seguido toda la transformación que se ha hecho en el club desde que llegó Xavi. No sé si se está siendo injusto, pero no se valora la Liga, como si hubiera sido fácil. No se valora el trabajo de reconstruir el equipo. Se pasó de la euforia a la exigencia. El trabajo de Xavi es de club. Yo le pondría un 10, porque somo el vigente campeón de Liga. Parece que la Liga ya la ha ganado el Madrid. Los títulos se deciden al final y queda mucho. Te puedes cuestionar el juego, pero no que sea un desastre, porque queda mucho"