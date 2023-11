Dardo de Ángel Torres a Xavi

Defiende a Bordalás y dice que hay técnicos que llevan tres días entrenando y se atreven a criticarle También cree que hay que llegar hasta las últimas consecuencias con el 'caso Negreira'

Ángel Torres, presidente del Getafe, ha defendido a su entrenador, Pepe Bordalás, de las críticas que recibe constantemente por la forma de jugar su equipo, que es acusado de perder excesivo tiempo y de recurrir a la dureza para frenar a sus adversarios.

Defendiendo a Bordalás, Torres ha criticado a Xavi, que habló de las artes del Getafe tras el primer partido liguero, en el que el Barça empató en Getafe. "Con Bordalás ha sido injusta mucha gente. Duele a cualquier ser humano que sea tan injusto con alguien y los datos se han demostrado que no eran ciertos", explicó en Onda Cero. "Gente que ha llegado hace tres días a entrenar se atreven a decirle cómo tiene que jugar. Xavi sí por ejemplo, Cholo, cualquier entrenador", siguió el presidente del Getafe.

Torres explicó que al parecer hay gente que no admite que el Getafe esté luchando con los grandes clubs. "Hay gente que no admite que el Getafe tenga derecho a jugar con el Real Madrid con el Atleti, a decirle a la UEFA que no viajamos a Milán. Ahora tenemos una carta de la UEFA que nos da las gracias por salvar vidas", siguió.

José Bordalás, en el partido ante el Barça | EUROPA PRESS

El presidente del Getafe también habló del 'caso Negreira', pidiendo que se llegue hasta el final. "Hay que arreglarlo por el bien del fútbol y del Barcelona. Hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Está ocurriendo en Inglaterra, Italia y en España tiene que ser lo mismo. Si eso ha ocurrido, alguien tendrá que pagar las consecuencias", dijo.

Sobre las explicaciones de Laporta, señaló que no le han convencido ni las que dio en público ni las que le ha dado en privado ya que son "muy amigos. Tiene que haber sanción", zanja.

También dio Ángel Torres su opinión sobre la Superliga. "No tiene ningún sentido. No sería bueno para la liga española. Y sin los ingleses no es posible. Para mí España es la mejor liga de Europa pero la Premier nos saca quince años de avance económico".

Los árbitros

El presidente del Getafe también criticó al VAR: "Lo de las líneas seguimos esperando que alguien nos lo explique. Yo dudo de las líneas y no se puede tardar tanto tiempo. En el Mundial de Qatar iban rápido y aquí cada día se tarda más". Y dio su visión sobre los vídeos de los árbitros de Real Madrid TV: "Cada uno en su casa hace lo que quiere pero no me parece bien. A veces me da vergüenza escuchar los partidos de categorías inferiores, habría que echar un poco el freno que son niños. De los vídeos si hay árbitros que les puede la presión hay que ayudarles".