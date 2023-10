Cuatro azulgranas ya saben lo que es marcar ante el Porto

En total, la plantilla del Barça actual suma cinco goles ante el conjunto luso Lewandowski buscará su primer tanto como culé fuera de casa en Champions

El Barça buscará en Porto un triunfo de prestigio. Sin urgencias ni excesiva presión, lo que más persigue el elenco de Xavi es por fin una victoria europea en una plaza complicada. De la actual plantilla culé, un total de cuatro jugadores ya saben lo que es ver portería ante el cuadro portugués: Lewandowski, Ferran Torres, Joao Félix y Gündogan.

El delantero polaco, de hecho, anotó por partida doble en un Bayern-Porto de cuartos de final de la Champions de 2014-15 (6-1). Desde entonces, no ha vuelto a medirse al conjunto luso. En el caso de 'Lewy', hay que recordar que el ariete busca el que sería su primer tanto como culé fuera de casa en Champions, ya que el curso anterior se quedó sin mojar ante Inter, Bayern y Viktoria Plzen. Sí anotó desde los once metros en Old Trafford, en Europa League.

A Joao Félix le espera una tremenda pitada

También Joao Félix sabe lo que es anotar contra el conjunto blanquiazul. Fue en envite de liga portuguesa, en 2019. El entonces jugador del Benfica anotó de tiro cruzado para igualar un Clásico que terminaría 1-2 para los lisboetas. Y Ferran Torres, que podría completar junto a los dos citados el tridente de ataque en Do Dragao, también conoce a qué sabe una diana contra el Porto. En otoño de 2020, el valenciano redondeó el 3-1 del Manchester City en el Etihad en un encuentro de fase de grupos de la Liga de Campeones.

Además de estos tres jugadores, Ilkay Gündogan también ha 'vacunado' ya al conjunto portugués. Fue, curiosamente, en el mismo partido en el que lo hizo Ferran Torres. El hoy centrocampista azulgrana se lució con un tiro libre que ponía por delante al equipo de Pep Guardiola.

Este miércoles, en Do Dragao, todos ellos podrían ser de la partida para intentar repetir experiencia y acercar al Barça a los octavos de final de la Champions, la gran asignatura pendiente del equipo de Xavi.