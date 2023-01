"Creemos que Lewandowski jugará ante el Atlético"

Xavi Hernández confía en que la sanción seguirá sin efecto durante un tiempo y por eso le reserva para la Copa El técnico no entró a comentar la impugnación del derbi por parte del Espanyol

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, indicó que Lewandowski debería estar disponible para el partido ante el Atlético ya que la cautelarísima de su sanción dictada por un juzgado puede seguir vigente. "Creo que Lewandowski estará ante el Atlético y por eso le hemos dado descanso, igual que a Pedri. Veremos cuál es el desenlace de su sanción, pro por el momento contamos con él y por eso descansará porque vienen partidos importantes en las próximas semanas y deberá jugar".

Xavi reconoció que la situación es complicada. "He hablado con el jugador para que esté tranquilo. De momento la sanción está parada y vamos trabajando semana a semana con la intención de que juegue. No es fácil porque debemos estar pendientes de lo que se resuelva trabajando con el pensamiento de que el jugador estará. Preparamos los partidos con él. No es fácil ni para nosotros ni para nuestros rivales que no saben si jugará o no al final".

Sobre la impugnación del derbi por parte del Espanyol, Xavi no se quiso mojar. "Ellos han hecho lo que creen conveniente. Están en su derecho. Nosotros lo que hicimos fue obedecer a un juez que permitía que jugase. Y lo hicimos. Creo que hicimos bien por nuestra parte".