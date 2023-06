Las contundentes frases de Joan Laporta sobre Tebas, el caso Negreira y el Espai Barça en 'Factor Clau'

El presidente del FC Barcelona abordó todos los temas en el programa de TV3 Laporta defendió que siga siendo un club deportivo y no una SAD como uno de los símbolos de la catalanidad

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta, hizo un repaso de la situación del club en el programa de TV3 'El factor clau' presentado por el que fuera vicepresidente económico de la entidad blaugrana en la primera presidencia de Laporta, Xavier Sala i Martín. Laporta fue contundente al referirse al presidente de La Liga Javier Tebas, así como a las consecuencias para el Barça derivadas del caso Negreira o la situación económica del club y la ejecución del proyecto Espai Barça.

Caso Negreira

"El Caso Negreira es una campaña contra el Barça y lo ligo con que no firmamos con CVC, afortunadamente, porque hipotecaba al Barça durante 50 años".

"Tener asesoramiento arbitral no es ningún delito. El Barça nunca ha comprado un árbitro, más allá de que quizá no valoramos suficientemente lo que significaba que el hijo (Javier Enríquez) de un ex árbitro (José María Enríquez Negreira) nos diera un asesoramiento"".

"Esto se ha salido de madre, es una campaña orquestada contra el Barça para transformarlo en una SAD".

Javier Tebas y el acuerdo de La Liga con CVC

"Una de las condiciones del acuerdo de CVC era que Tebas (presidente de La Liga) se quedara, primero quince años y luego ocho. Su salario dobla el de presidentes de bancos".

"CVC es un fondo que se ha quedado el 10,95 por ciento de los derechos de televisión de los clubes. No dejaba de ser un préstamo. No veíamos que fuera una operación que nos pudiera interesar".

"Se nos decía que si hacíamos esta operación (firmar el acuerdo con CVC) nos darían Fair Play (financiero, para adecuar la masa salarial), el 15 por ciento. Nos decía que si no firmábamos no podríamos fichar o nos lo pondrían más difícil".

"Necesitados como estábamos de salvar al club, (en vez de firmar el acuerdo con CVC) vendimos el 25 % de nuestros derechos de televisión por 686 millones".

El Barça, su identidad Catalunya y ser SAD

"Esto está en los juzgados... dijimos que no y al Barça le pusieron la cruz"

"Catalunya puede estar dentro del Estado, pero aún así algunos no logran digerir los elementos que definen nuestra catalanidad" ... "No pueden digerir que uno de los elementos de la catalanidad sea el Barça e intentan quedárselo por todos los medios quedárselo".

"Que sepan (en La Liga) que nos van a tener defendiendo los intereses del Barça hasta la última gota de nuestra sangre. Esto lo hacemos porque queremos al Barça".

"El Barça pertenece a la ciudad, al país, a sus socios y eso nos permite hacer muchas cosas que otros clubes no pueden".

"El Barça es Cruyff, Masia, Catalunya, UNICEF".

"Cuando se puso Qatar, me pareció un error porque nos llevó a que ellos mismos ficharon a Neymar".