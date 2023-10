¿Cuándo es el clásico?

El Barcelona y Real Madrid se enfrentan en el Lluis Companys por el liderato de LaLiga El clásico llega precedido por las bajas de los azulgranas y el pinchazo del Madrid en el Pizjuán DISFRUTA EL CLÁSICO BARCELONA - REAL MADRID EN EXCLUSIVA EN DAZN

El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán en el Estadi Olímpic Lluís Companys el sábado 28 en la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2023-2024. Un clásico que llega precedido por las palabras de Joan Laporta, que ha popularizado en las últimas semanas el llamado "madridismo sociológico".

En una entrevista a 'Catalunya Ràdio', y más tarde en la Asamblea, Laporta apuntó a Madrid para justificar el ruido del Caso Negreira. "Hay un madridismo sociológico en los centros de poder de la capital, ya sea político, económico o deportivo que tienen mucha fuerza y esto en el Barça siempre nos lo hemos encontrado".

Unas palabras que fueron contestadas por Ancelotti: "Lo he escuchado, pero creo que no tenemos que desviar el tiro. Es un asunto muy grave y la Justicia está investigando. Tenemos que dejarles trabajar y que decidan lo que crean correcto. Todo esto es una manera de desviar el tiro que no es bueno a nivel judicial".

Más allá del cruce de declaraciones, en el aspecto deportivo, el Barça (24 puntos) está a solo un punto del Madrid, líder de Liga por delante del Girona (25 puntos). Los de Xavi Hernández llegarán tras superar al Athletic (1-0), empatar con el Granada (2-2), vencer al Sevilla (1-0), empatar con el Mallorca (2-2) y vencer al Celta de Vigo (3-2).

Todo apunta a que el conjunto azulgrana llegará al encuentro con bajas importantes. En los útlimos partidos Xavi no ha podido contar con futbolistas como Koundé, Pedri, De Jong, Raphinha, Lewandowski y Sergi Roberto. El Madrid, por su parte, se presentará al clásico tras el polémico empate ante el Sevilla de Sergio Ramos.

Horario y dónde ver el partido en TV

El enfrentamiento que disputarán el Barcelona y el Real Madrid con motivo de la Jornada 11 de LaLiga EA Sports tendrá lugar el sábado 28 de octubre a las 16:15 horas en el Estadio Lluís Companys y podrá ser disfrutado en España a través de DAZN. Además, podrás seguir la narración al minuto en SPORT.