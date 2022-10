¡Por fin! El caso Neymar cerrado

La Fiscalía retira todas las acusaciones y las defensas piden condenar a la acusación particular, el grupo brasileño DIS, a pagar las costas del juicio No había pruebas y todo eran suposiciones, no existió corrupción ni soborno con la prima de fichaje

Se cierra un caso que provocó más problemas que títulos. Sandro Rosell y Bartomeu quedan eximidos de cualquier responsabilidad mientras que el Barça archiva el tema con resignación y sin gloria.