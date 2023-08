El Barça mete prisa a Kessié para que salga

Hay ofertas y el futbolista sabe que no tendrá minutos de blaugrana Ya no jugó el último amistoso ante el Milan

El Barça espera acelerar la salida de Kessié está misma semana. El futbolista, que ya no jugó ante el Milan, tiene ofertas encima de la mesa y en el club blaugrana le han emplazado a que tome una decisión. Kessié tiene muy clara su situación y está por la labor de salir, pero estaba esperando una propuesta importante de la Premier League, algo que no ha llegado hasta ahora. El Tottenham tiene interés y el Liverpool podría entrar en la puja pero la única propuesta oficial es la de la Juventus.

Kessié abrió la puerta a marcharse hace unos días tras tener el convencimiento de que Xavi no iba a contar demasiado con él. Hasta ahora se había resistido a irse, pero cree que la mejor opción es encontrar acomodo en un proyecto en el que vuelva a ser protagonista. Lo único que pidió Kessié es poder elegir su destino, pero si no hay movimientos de última hora, el Barça apretará para que de el OK a la Juventus.

Tanto el club blaugrana como el entorno del jugador han intentado que el Tottenham entrara en la puja pero la dificultad del traspaso de Harry Kane al Bayern está paralizando el mercado del equipo londinense y el tiempo apremia. El Tottenham advirtió que podría ir a por el centrocampista aunque por ahora no ha hecho oferta. En el Liverpool gusta, pero hoy por hoy no es la primera opción. La posibilidad de Arabia tampoco ha avanzado, aunque hay abierta alguna negociación.

El Barça desea cobrar 15 millones de euros por Kessié. En el caso de la Juventus, la operación se haría con una cesión con opción de compra obligatoria por esta cantidad, pero el futbolista aún no ha dado el OK. El hecho de que la Juve no juegue en Europa y de que el proyecto no sea muy atractivo está frenando esta posibilidad. El Barça espera que como mucho a principios de la próxima semana quede todo definido.