¿Por qué el Barça no jugó con su once ideal ante el United?

Xavi justificó las rotaciones porque juegan siete partidos en 21 días y recordó el caso de Pedri A pesar del interés en ganar la Europa League, en el club priorizan esta temporada LaLiga

Xavi Hernández sorprendió con su alineación ante el Manchester United. Tras una racha muy sólida, con una línea defensiva asentada para los partidos más exigentes, el técnico movió pieza. Salieron de la alineación Christensen y Balde; entraron Marcos Alonso y Jordi Alba.

Antes del partido, y ante la sorpresa general, Xavi explicó sus razones: "Los dos cambios en defensa son porque hay muchos partidos en los próximos días. Siete en 21 días y hay que utilizar a todos los futbolistas para prevenir lesiones. Necesitamos rotar". Y después, añadió: "ya hemos visto qué ha pasado con Pedri".

Lo más llamativo fue que Xavi pareció tener más en cuenta el desgaste ante el Villarreal que la cercanía del duelo ante el Cádiz, un test ideal para las rotaciones. De la alineación ante el United, más allá de evitar la fatiga de algunos jugadores, también se desprende que LaLIga es la gran prioridad. Y que muchas de las decisiones del Barça esta temporada hay que entenderlas en este sentido.

Xavi presentó su once ideal en La Cerámica, a pesar de la cercanía del United. Había que intentar aumentar la distancia con el Madrid y no se renunció a ningún jugador clave. Hace unas semanas el técnico no escondió las intenciones del club: "para nosotros la Liga es el objetivo más importante una vez fuera de la Champions", recordó.

En el club saben de la importancia de ganar LaLiga para reforzar el proyecto. En este sentido, entienden que el Barça está todavía en un proceso para empezar un ciclo ganador. Un proceso que empieza por ganar el torneo de la regularidad para, a partir de la temporada que viene, volver a soñar con la Champions. El club no renuncia a ganar la Copa o la Europa League esta temporada, pero el gran objetivo es hacerse fuerte en LaLiga con una plantilla, que no va sobrada de efectivos.