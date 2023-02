Situación límite de Ansu en el Barça

El futbolista esperaba ser titular ante el United y tener minutos en Villarreal Xavi podría darle la oportunidad ante el Cádiz, pero quiere jugar en partidos importantes

Ansu Fati empieza a tener claro que no va a ser titular esta temporada en el Barça y su situación comienza a preocuparle tanto a él como a su entorno. El canterano blaugrana tenía serias esperanzas de estar en el once titular ante el United ante las rotaciones realizadas por Xavi Hernández, pero tampoco tuvo la confianza del técnico a pesar de que no jugó un minuto ante el Villarreal y estaba descansado. Fati quiere ser importante y su situación empieza a ser límite con un futuro abierto si las cosas no cambian de aquí a finales de temporada.

El canterano blaugrana sigue pensando que va a acabar llegando su oportunidad en el Barça este año, pero la paciencia se está acabando. Uno de los partidos que se había marcado Ansu era el del Manchester United en una Europa League en la que Xavi acostumbra a hacer cambios en todas las líneas para priorizar Liga y Copa.

Pero ni así. Xavi decidió no mover ficha para dar continuidad a Raphinha y Lewandowski a pesar de los minutos que llevan ya acumulados. Y el cambio de sistema le perjudica por la pérdida de un atacante.

Fati desearía tener opciones en partidos importantes como el del United pero Xavi parece que le tiene reservado el papel de revulsivo y solo en algunos encuentros en los que se complican. Ante el United solo disputó 24 minutos, aunque lo más probable es que este fin de semana sea titular ante el Cádiz en un partido en el que los blaugranas parten como claros favoritos y en el que Xavi podría recuperar el 4-3-3 como dibujo.

Ante esta situación, el futbolista mantiene la calma aunque se está empezando a cansar al considerar que se encuentra plenamente en forma, por lo que no juega por decisión técnica. Y con la recuperación de Dembélé cerca, las cosas podrían ir a peor.

Xavi Hernández habló en rueda de prensa sobre Ansu Fati | FCB

Por el momento, Ansu espera a ser importante en el partido de vuelta y a tener un papel titular en los tres clásicos que vienen contra el Madrid. Si esto no sucede, su situación ya comenzará a ser peligrosa y se podrían abrir todos los escenarios.

Por ahora, su agente, Jorge Mendes, ha hecho saber al Barça la preocupación que existe por la falta de minutos de un futbolista diferencial como Ansu y la disponibilidad de algunos clubs ingleses en dar un paso adelante para presentar una oferta formal por él durante el verano.

Ansu prefiere seguir en el Barça, dónde se siente cómodo, pero también entiende que no puede seguir con su actual situación deportiva ya que necesita ritmo de juego y minutos. No ha jugado tres partidos seguidos de titular y es el último atacante en las rotaciones junto a un Ferran Torres que también se mantiene en el ostracismo.