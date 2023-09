El Barça tiene más ejecutivos que nunca

El Comité de Dirección se ha doblado y, en costes, se ha pasado de 3,7 millones de euros a 6,1 millones Despedir a trabajadores para cumplir con el Plan Estratégico denota una gran improvisación

Lo que ha pasado en los últimos meses en el FC Barcelona en materia laboral es todo un contrasentido. Despedir a trabajadores para cumplir con el Plan Estratégico denota una gran improvisación si tenemos en cuenta unos datos absolutamente palmarios.

En junio de 2021 había en el Comité de Dirección (altos ejecutivos) once profesionales. En junio de 2022, en el primer año de mandato entero de Joan Laporta, la cifra ascendió a 22. Es decir, el doble. En costes, se pasó de 3,7 millones de euros a 6,1 millones. Brutal.

Lo mismo tenemos que decir del número de empleados de la entidad. A final de la temporada 20-21 eran, sumadas todas las áreas, 1.289. Un año después, ascendió a 1.392.

Todo esto no tendría la más mínima importancia ni sería tema de debate de no haber sido porque la misma junta directiva que ha doblado el coste y el número de su comité de dirección y ha fichado a más de cien trabajadores, dice ahora que la plantilla de trabajadores del FC Barcelona está sobredimensionada. ¿Entienden ahora que no cuela? Consejos vendo....