El Barça lo va a tener difícil con Joao Cancelo

Los primeros sondeos apuntan a que el City solo desea traspasarle en junio Tiene una valoración de 50 millones y el Barça aspira a una nueva cesión

El Barça llevaba años sin dar con la tecla en el lateral diestro, pero la llegada de Joao Cancelo ha acabado con las dudas en la banda. El jugador portugués es uno de los mejores especialistas en su posición a pesar de algunos desajustes ofensivos y el club blaugrana tiene claro que se trata de un perfil al que le gustaría retener. La operación Joao Cancelo no será nada fácil porque los primeros sondeos apuntan a que el Manchester City no está por la labor de cederle otro año más y su tasación de mercado llega a los 50 millones de euros. Los ingleses aspiran a una buena venta aunque rebajarían el precio.

La llegada de Cancelo en verano no fue fácil porque el Manchester City estuvo ofreciendo al futbolista a varios equipos intentando sacar un buen traspaso. El Arsenal se llegó a interesar y varios equipos de Arabia Saudí preguntaron por él. Solo la determinación del futbolista por jugar en el Barça frenó estas operaciones y, finalmente, el club blaugrana se hizo con el futbolista, quien ha tenido que perdonar algunas cantidades de su salario para jugar en el Camp Nou.

El Barça apuesta claramente por la continuidad de la cesión por una temporada más. A priori, el Manchester City no debería tener problemas porque el portugués tiene contrato hasta el 2027 pero desean solventar ya de forma definitiva el futuro del portugués porque no cuentan con él para el futuro. Solo un préstamo con opción de compra obligatoria y en una cantidad superior a los 35 millones de euros podría desencallar la operación, pero el Barça no está dispuesto a asumir según qué cifras. Porque, además, el salario del lateral es alto y deberían asumirlo, esta vez, de forma completa.

No hay duda que Joao Cancelo está a gusto en Barcelona, se siente titular y desea seguir. Ese factor puede resultar decisivo en las negociaciones, pero en el Barça ya saben que no lo van a tener fácil. El jugador se está revalorizando como blaugrana y el City tiene claro que va a tener salida en forma de venta con toda seguridad en verano. Si el futbolista se mantiene firme, los dos clubs están obligados a llegar a un acuerdo, pero habrá que ver qué ofertas puede recibir en los próximos meses.

La situación de fuerza del Manchester City aquí es mayor que la que puede tener el Atlético con Joao Félix, por lo que se deberá negociar muy bien para conseguir la continuidad del futbolista. El Barça no está para grandes desembolsos y no hará expceciones con el lateral derecho. Su agente, Jorge Mendes, sabe las condiciones máximas a las que se puede agarrar y a partir de ahí deberá trabajarlo. Deportivamente, en el Barça tienen muy claro que es un futbolista de primer nivel y están muy satisfechos con su rendimiento.