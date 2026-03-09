El Barça pone fecha a otro título de ASOBAL

El Barça completó este domingo una semana de alto nivel y resultados decisivos. El jueves el combinado de Carlos Ortega firmó una balsámica victoria en Champions contra el Magdeburgo (29-36), una de sus bestias negras, que le permitió asaltar la primera plaza del grupo B, a falta de la jornada final. Apenas 72 horas después ponía la guinda ganando en liga el derbi catalán contra Fraikin Granollers (42-31).

La victoria contra los vallesanos supuso no solo un golpe sobre la mesa, sino también un paso adelante hacia el título de ASOBAL, superando a un rival directo. Con el resultado conseguido en el Palau Blaugrana, el Barça afianzó el liderato liguero y se colocó a 11 puntos del segundo clasificado Dircopebal Logroño La Rioja y 12 respecto a Granollers, que es tercero.

Curiosamente, el combinado que dirige Antonio Rama frustró el alirón azulgrana el curso pasado con una histórica victoria en el Palau en la jornada 23. El veterano Antonio García transformó unos siete metros en el tramo final de ese encuentro que decantó el triunfo visitante. Era la primera derrota liguera del Barça en liga desde 2018, cuando también los vallesanos se impusieron al equipo dirigido entonces por Xavi Pascual.

Con la vista puesta en Nava de la Asunción

Con tan solo diez jornadas por delante, o lo que es lo mismo, 20 puntos en juego, los azulgranas podrían ya celebrar una nueva corona en apenas unas semanas. El calendario no es precisamente propicio para los de Carlos Ortega que tienen su siguiente compromiso en ASOBAL contra IRUDEK Bidasoa Irún, quinto clasificado de la tabla que acumula tres victorias y dos derrotas en los últimos cinco partidos. Después recibirá al octavo clasificado, BM Caserío Ciudad Real. Puente Genil y Ademar, dos históricos de la competición doméstica, espera en las fechas corresponientes a la jornada 23 y 24, respectivamente.

De ganar esos cuatro partidos, podrían conquistar de forma matemática el título en la jornada 25, en el duelo a domicilio contra Viveros Herol BM. Nava. De hecho, no necesitarían ni siquiera ganar ese partido y podría valer con un empate.

El capitán, de vuelta

El curso pasado, tras tres 'match-ball' fallidos, el Barça consiguió conquistar finalmente el título liguero en esa misma jornada 25, en un duelo en casa contra Helvetia Anaitasuna y una brillante actuación de Dika Mem, que finalizó el duelo con ocho goles en su casillero particular.

Para afrontar este tramo decisivo de la temporada, Carlos Otrega podrá contar también con la mejor versión de una de sus piezas clave. El jugador francés se lesionó durante las semifinales de la pasada Copa de España y tras cuatro semanas de recuperación volvió a la competición disputando unos pocos minutos contra el Magdeburgo.

El domingo, aunque no formó parte del siete inicial, dispuso de más tiempo en el 40x20 y acabó el partido con un total de siete goles y un 87,50% de acierto para ser el máximo goleador azulgrana del partido, por delante de Aleix Gómez, que sumó seis. Además fue autor de dos asistencias.