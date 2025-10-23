Melvyn Richardson, el 'comodín' de Ortega que amenaza ahora al Barça

Nacido en la Isla de Reunión, el internacional francés Jackson Richardson fue uno de los jugadores que marcó la década de los 90 y el primer lustro del nuevo siglo. Con una mezcla de talento, potencia e inteligencia, el central lideró al extinto Portland San Antonio a lograr la Champions en 2001, una Recopa, dos Ligas ASOBAL y una Copa del Rey.

Antes de dar el salto meses después a un histórico alemán (ahora venido a menos) como el Grosswallstadt, el de Saint-Pierre jugaba en el desaparecido OM Vitrolles de Marsella cuando nació su hijo Melvyn. El vástago de Jackson parecía condenado a jugar al balonmano y empezó con el deporte de la resina a los ocho años en Pamplona.

Richardson siguió dando pasos adelante como lateral derecho y se encumbró en el Montpellier junto a Ludovic Fàbregas en la campaña 2017-18, primero eliminando al Barça en el Palau en octavos (30-28 tras el 28-25 de la ida) y alzando en Colonia la segunda Champions del club 15 años después de la primera (29-28 ante el Vardar en la final).

Melvyn Richardson, defendido por Luka Karabatic (PSG) / EFE

Tras una negociación complicada, el entonces mánager David Barrufet y el técnico Xavi Pascual lo ficharon a coste cero en 2021 para compartir el lateral derecho con su compatriota y ahora capitán blaugrana Dika Mem. Ninguno de los dos lo pudo disfrutar, ya que fueron destituidos un par de semanas antes de esa cita del Lanxess Arena.

Su primera temporada en el Palau fue complicada, pero emergió en la Final a Cuatro de Colonia en 2022 como hacen los grandes y fue clave junto a Aleix Gómez en las victorias frente al THW Kiel en semifinales (30-34) y contra el Lomza Vive Kielce de los Dujshebaev en la final con prórroga incluida (37-35).

Ese verano fue muy importante para el galo. La rescisión de Luka Cindric (acertada a la vista de lo sucedido) y la grave lesión de Doman Makuc en la rodilla izquierda en el primer amistoso de pretemporada dejaron al equipo compuesto y sin centrales. Sin embargo, Carlos Ortega se sacó una carta de la chistera y dio la batuta al marsellés.

Richardson dejó un gran recuerdo en el Palau / DANI BARBEITO

Richardson rayó a gran nivel como central en un Barça con el que ganó todos los títulos nacionales posibles más la Champions de 2024. El pasado verano los 'recortes' y la apuesta por dar protagonismo a los hermanos Cikusa terminaron motivando su marcha como agente libre al Orlen Wisla Plock polaco.

A las órdenes del catalán Xavi Sabaté, el francés está maravillando en ataque hasta el punto de que inició esta sexta jornada como segundo máximo realizador de la Champions con 42 gioles, a ocho del genio danés Mathias Gidsel (Magdeburgo). El miércoles lo superaron Mario Sostaric con 44 (Pick Szeged) y el luso Kiko Costa con 44 (Sporting).

"Richardson es un grandísimo jugador y no es el único del Wisla Plock", dijo Carlos Ortega en la previa antes de viajar a Polonia. No le falta razón al malagueño, aunque bien harían Carlsbogard, Fàbregas, Djordje Cikusa y compañía en prestarle mucha atención en defensa. Todos lo conocen bien, menos Viktor Hallgrimsson (hizo el camino inverso).