Kiko Costa es el elegido por el Barça... ¿por Dika Mem?

El Barça sigue completando una excelente temporada en la que ya ha conquistado el Mundial de Clubs, la Supercopa Ibérica y la Supercopa de Catalunya. Además, el equipo que dirige Carlos Ortega lidera la Liga NEXUS ASOBAL con 10 victorias en 10 jornadas y está muy cerca de los cuartos de final en una Champions en la que este miércoles recibe al PSG a las 20.45 horas.

La actualidad en el plano extradeportivo la capitaliza Dika Mem, quien salvo sorpresa mayúscula no renovará su contrato que expira en junio de 2027 y su destino sería el Füchse Berlín. De hecho, no sería descabellado que se descarta que la marcha del emblemático lateral derecho galo se adelante un año si los 'Zorros' depositan una importante cantidad económica.

Carlos Ortega también acaba contrato en junio de 2027 y hasta la fecha ha 'tragado' con los recortes con una profesionalidad y unos resultados sencillamente extraordinarios. Y eso pese a perder a jugadores tan importantes como Aron Palmarsson, Luka Cindric, Melvyn Richardson, Gonzalo Pérez de Vargas, Aitor Ariño o (el próximo verano) Emil Nielsen.

El proceso de rejuvenecimiento de la plantilla que tan bien se ha realizado en el extremo izquierdo con el regreso de Ian Barrufet tras su cesión en Melsungen o el fichaje del canterano Dani Fernández (libre del Stuttgart) debe ir acompañado de experiencia y ahí se enmarca el fichaje del central islandés Janus Smarason (30 años, Pick Szeged).

Ricardo Costa, padre y entrenador de Kiko Costa / SPORTING CP

Con el 'caso Dika Mem' tomando cada vez más ruido por sus flojas actuaciones, el jugador que surge con fuerza es el del lateral derecho portugués Kiko Costa. Se trata del jugador más espectacular y con más presente y futuro del panorama balonmanista pese a que tan solo tiene 20 años.

Francisco Mota da Costa es hijo de los internacionales portugueses Cândida Mota y el emblemático Ricardo Costa (su entrenador en el Sporting y uno de los mejores jugadores de la historia de ese país quizá con Carlos Resende). Y hermano de otro jugador cotizadísimo de los 'leões' como el central y lateral izquierdo Martim Costa (23 años).

Desde que en 2021 fue incluido en el siete ideal del Europeo sub'18, su nombre suena con fuerza en el mundo del balonmano y varios clubs de la Bundesliga alemana ya se han dirigido a su entorno, aunque el Barça cuenta con varios factores que invitan al optimismo. Vayamos por partes.

Kiko Costa, el fichaje soñado por el Barça / SPORTING CP

Kiko Costa está representado por JEP Sports Management, una empresa catalana de prestigio. Sin embargo, recientemente sus derechos de imagen y la representación comercial son cosa de Polaris Sports', filial especializada en la explotación comercial y de imagen de los deportistas que está vinculada a un Jorge Mendes cuya relación con el presidente Joan Laporta es muy fluida.

Otro detalle positivo es que el Barça ha sido siempre el club favorito del astro luso, quizá influido por el espectacular crecimiento de un Luís Frade que salió en 2020 del Sporting para vestir de azulgrana, un año antes de la llegada del de Oporto al club verdiblanco. El gran escollo es que el club lisboeta lo renovó hasta 2029 y que su cláusula de rescisión es de un millón de euros.

Todo en Kiko Costa es espectacular. A dos meses de cumplir 21 años (el 20 de febrero), es el cuarto máximo realizador de la Champions con 66 goles, tan solo por detrás del genio danés Mathias Gidsel (83, Füchse Berlín), el galo Elohim Prandi con 70 (rival del Barça este miércoles en el Palau con el PSG) y del danés Frederik Bjerre (69, GOG). Y sigue mejorando. Sería un gran fichaje.