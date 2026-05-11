¿Tendría sitio Jan Vesely en el nuevo Barça 2026-27?

Mientras Xavi Pascual sigue preparando al equipo para llegar lo mejor posible y lo más arriba posible de cara a las eliminatorias por el título en la Liga Endesa, la dirección deportiva con Juan Carlos Navarro a la cabeza y su 'segundo' Mario Bruno Fernández siguen perfilando una plantilla que se antoja bastante más potente que la de las últimas dos temporadas.

En este sentido, es un secreto a voces que no seguirán Willy Hernangómez, Youssoupha Fall, Myles Cale y Miles Norris, mientras que la continuidad de Tomas Satoransky aún no está descartada y también está abierta la posibilidad de que 'Juani' Marcos o Juan Núñez salgan cedidos.

En el capítulo de fichajes también se avanza. Están cerrados el ala-pívot finlandés Olivier Nkamhoua (Pallacanestro Varese) y el pívot estadounidense Moses Wright (Zalgiris), mientras que está muy perfilado el del interior estadounidense con pasaporte esloveno Josh Nebo. Además, el alero estadounidense con nacionalidad guineana Alpha Diallo (AS Monaco) y su compañero de equipo estadounidense Mike James también suenan con fuerza.

Jan Vesely interesa mucho al Olimpia Milano / FCB

Por tanto, la nueva realidad de la 'pintura' azulgrana presentaría a Moses Wright y a Josh Nebo en la posición de 'cinco', con Tornike Sengelia y Nkamhoua en el 'cuatro' más la ayuda del polivalente Joel Parra. El problema es que ninguno de los dos pívots destaca por su buen lanzamiento exterior.

Moses Wright anotó 11 de los 36 triples que lanzó en la fase regular de la Euroliga y tan solo uno de los cinco que intentó en los 'play-off' ante el Fenerbahçe, mientras que Nebo (si se confirma su llegada) es aún más interior a la antigua usanza y falló el único que intentó en toda la competición.

Al igual que todos los entrenadores modernos, a Xavi Pascual le gusta que todas las posiciones sean capaces de amenazar desde el perímetro. El motivo principal es que, salvo que se trate de un Walter Tavares o de Roberto Dueñas en su día, es necesario tener al menos un interior que castigue a la defensa si le flota y que pueda abrir un espacio clave entre el lanzador y la canasta que se puede aprovechar para postear o jugar con las ayudas.

Vesely y Satoransky, la 'conexión checa' del Barça / FCB

En este sentido, el nombre de Jan Vesely se presentaría como una opción muy útil como segundo o incluso como tercer pívot por su capacidad para amenazar con ese 'tirito' de cinco metros que ha ido perfeccionando y alejando pasito a pasito hasta convertirse en un notable lanzador de triples, con 10/34 en la fase regular y uno fallado en los cuartos.

El problema es que el checo busca asegurarse un contrato por dos temporadas y, si le llega, la oferta azulgrana sería como mucho un 'uno más uno' al tratarse de un jugador que cumplió 36 años en abril y que en las dos últimas temporadas ha sufrido diversos problemas físicos que alimentan las dudas. Eso sí, ha jugado con dolores y su compromiso en la pista siempre ha sido total.

De hecho, el Olimpia Milano está tanteando su posible fichaje y ha trascendido que su caché continúa siendo bastante alto. Y claro, su rol sería diferente al que ha tenido hasta ahora, por lo que tan solo interesaría a un precio inferior. De todas formas, lo dicho, podría seguir siendo útil si el físico lo respeta.