Olivier Nkamhoua será el próximo fichaje del Barça

El Barça sigue avanzando en la construcción de la plantilla de la próxima temporada y el último nombre en aparecer con fuerza es el de Olivier Nkamhoua. Según Encestados, el ala-pívot finlandés habría alcanzado ya un acuerdo con el club azulgrana para incorporarse al proyecto de la campaña 2026-27.

Nkamhoua, actualmente en las filas del Pallacanestro Varese, finaliza contrato en junio y se ha convertido en una de las piezas interiores más interesantes de la liga italiana. En la Lega está firmando una temporada notable, con medias cercanas a los 15 puntos y 6 rebotes por partido, registros que han llamado la atención de varios equipos europeos. En el Barça, su llegada estaría pensada para reforzar la posición de cuatro y formar parte de una rotación junto a Tornike Shengelia.

Una de las sensaciones del último Eurobasket

El jugador nacido en Helsinki en mayo del año 2000 no responde al perfil clásico de ala-pívot alto, pero compensa sus 2,03 metros con una gran potencia física, movilidad y capacidad para jugar con energía cerca del aro. Es un interior fuerte, capaz de resistir contactos en defensa, correr la pista y finalizar por encima del aro.

En ataque destaca especialmente en situaciones de continuación tras bloqueo, donde aprovecha bien su explosividad. También puede abrirse al triple, aunque el lanzamiento exterior no es todavía su principal argumento.

Su trayectoria ha sido poco habitual. Tras formarse en Finlandia, se marchó joven a Estados Unidos, donde pasó por el baloncesto de instituto antes de jugar en la NCAA. Defendió durante cuatro cursos la camiseta de Tennessee y completó su etapa universitaria en Michigan, donde alcanzó sus mejores números anotadores. Al no ser elegido en el draft de 2024, regresó a Europa con el Niners Chemnitz, equipo con el que compitió en Alemania y en la Basketball Champions League antes de dar el salto a Italia.

Olivier Nkamhoua, en un partido con la selección de Finlandia / FIBA

Nkamhoua también ganó visibilidad con la selección finlandesa en el Eurobasket de 2025, campeonato en el que fue una pieza útil junto a Lauri Markkanen en el camino de Finlandia hasta las semifinales. Su rendimiento internacional terminó de confirmar su crecimiento como jugador preparado para un reto mayor.

El posible fichaje encaja dentro de una renovación profunda que se espera en el Palau. Varios jugadores acaban contrato y el club trabaja en diferentes frentes para rehacer su plantilla. En ese contexto, Nkamhoua aparece como una apuesta de presente y margen de crecimiento para un Barça que quiere ganar físico, energía y versatilidad en su juego interior.