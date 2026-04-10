Navarro ratifica el proyecto de Xavi Pascual en el Barça y promete una gran inversión: "No veo un futuro sin él"

El Barça no se ha pronunciado oficialmente tras el pulso de Xavi Pascual a la directiva. El entrenador de Gavà explotó tras la derrota del Panathinaikos del pasado miércoles, amenazando con una posible dimisión a final de temporada si no había una apuesta firme del club por la sección. El técnico intentó matizar sus palabras en la previa del Mónaco, pero acabó echando más gasolina al fuego con aquellas "medianías" que no fueron entendidas del todo.

Las declaraciones de Pascual no han sentado bien en el seno del club, pero se descartó internamente cualquier decisión drástica con el preparador, intentando calmar las aguas de puertas adentro. Aun así, interpelado directamente, Juan Carlos Navarro, director general de la sección, quiso dar su punto de vista en 'Movistar' y expresó cómo queda el entrenador después de aquellas explosivas declaraciones.

Xavi Pascual sigue pidiendo más a sus jugadores / EFE

"Tenemos que acabar la temporada lo mejor posible, ser profesionales hasta el final y en verano ya se hablará. Quién sabe dónde estaremos en verano cada uno, pueden pasar muchas cosas. Xavi Pascual es libre de decir lo que quiera, pero no veo un futuro sin él. Estamos trabajando juntos en un nuevo proyecto para el próximo curso, pero sabemos que son tiempos difíciles para la sección", dijo el exbaloncestista.

De los recortes a la inversión

El director general del Barça de baloncesto mandó un mensaje ilusionante para la afición y para el técnico azulgrana, reconociendo que este verano será muy diferente en términos de fichajes. "Habrá mayor inversión seguro, después de tres años de recortes para el próximo curso habrá más dinero y haremos un gran equipo. Los jugadores que van a seguir y los que se van a quedar tienen que darlo todo, independientemente de su futuro. Hay que ser profesionales", apuntó.

En cuanto a las opciones del equipo de meterse en el 'play-in', el de Sant Feliu de Llobregat indicó: "El viernes -ante el Bayern- será un partido importante. Tenemos que hacer nuestro partido y jugar con la actitud que hemos tenido hoy. El Palau debe estar a reventar".

Navarro insistió en que este año no habrá fichajes y lamentó la situación del equipo, justo de gasolina. "Nos hubiera gustado hacer alguna incorporación, pero no ha podido ser. Sé que la gente está justa. Somos lo que somos pero tenemos que tirarlo hacia adelante".