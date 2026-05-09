El Olimpia Milano se lanza a por Jan Vesely

Jan Vesely vive las últimas semanas de contrato como jugador del Barça. Con un futuro muy incierto en el conjunto azulgrana, el pívot checo todavía tiene cuerda y busca nuevo destino para la próxima campaña.

El interior de Ostrava, uno de los mejores pívots en toda la historia de la Euroliga, todavía tiene cartel para seguir su trayectoria en la competición. Cumplió 36 años hace pocas semanas, y ha cerrado la campaña en Europa promediando 8,7 puntos y 3,3 rebotes por partido.

Jan Vesely y Kenneth Faried, durante el Barça - Panathinaikos de Euroliga / Dani Barbeito

Además, a Vesely le han respetado las lesiones, y este curso en Euroliga, el '6' azulgrana ha podido disputar 38 partidos, 24 de ellos partiendo desde el inicio.

Como su futuro en la capital catalana no está nada claro, si bien es cierto que es el único pívot de la actual plantilla que cuenta con opciones reales de seguir el año que viene, Vesely y sus representantes ya buscan nuevo destino de cara a la próxima campaña.

En las últimas horas, tanto la web 'Encestando' como el periodista Andrea Calzoni desvelaron que Olimpia Milano quiere incorporar a Jan Vesely de cara a la próxima temporada, y que ya le han trasladado una oferta.

Vesely lucha por la posición ante Devin Booker, en el duelo ante el Armani Milán / EUROLEAGUE

Sin embargo, las mismas informaciones apuntan a que por el momento no hay acuerdo, ya que las peticiones del pívot checo están muy por encima de lo que le ofrece actualmente el conjunto italiano.

Quedará por ver como avanza la situación, ya que Vesely cuenta con ofertas de otros equipos de Euroliga. De hecho, su llegada al Partizán parecía un hecho semanas atrás, pero su posible regreso al conjunto serbio habría perdido fuerza.

Jan Vesely, en un partido con el Barça / ACB Photo - Aitor Bouzo

Ahora, el objetivo de Vesely es terminar de la mejor manera posible la campaña con el Barça y luchar por la que sería su segunda Liga Endesa. En ACB, el checo está promediando 6,9 puntos y 2,4 rebotes por encuentro.