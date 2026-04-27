Moses Wright y una 'ventana' clave para la planificación del Barça

Tras muchos giros y con errores imperdonables como 'recuperar' a Youssoupha Fall y pagar a precio de estrella a Willy Hernangómez, la dirección deportiva del Barça con la inestimable colaboración de Xavi Pascual parecen estar haciendo las cosas bien de cara al próximo curso.

Otro de los graves fallos en esta campaña es haber diseñado una plantilla corta que, además, se está viendo aún más reducida en la Liga Endesa por la necesidad de descartar en cada partido a uno de los tres extracomunitarios: el 'fijo' Will Clyburn, Miles Norris y Myles Cale.

Esto chirría en comparación con los cinco 'pasaportes' del UCAM Murcia por uno del Barça, el estadounidense nacionalizado serbio Kevin Punter. Xavi Pascual ha criticado veladamente esta circunstancia. "El domingo tengo un jugador menos", ha dicho al menos dos veces.

A día de hoy, está cerrado el fichaje del pívot estadounidense Moses Wright (Zalgiris) y están muy avanzados los del base-escolta estadounidense Mike James (AS Monaco) y el interior estadounidense con nacionalidad eslovaca Josh Nebo (Olimpia Milano).

Xavi Pascual prefiere una plantilla con sólo dos extracomunitarios / ACB PHOTO

Sin embargo, el veterano James no tiene pasaporte tras el fiasco de su nacionalización por Guinea-Bissau en 2016 como jugador del Baskonia. Y Moses Wright está en tratos para convertirse en chipriota, pero aún no lo ha conseguido y sigue sin debutar con los insulares.

Si no disputa al menos un partido en la 'ventana' veraniegas ante, la temporada que viene computaría como extranjero, al igual que Mike James si ficha. En este sentido, Xavi Pascual insiste en tener tan solo dos en la plantilla para evitar ver reducido el equipo en la liga.

Además del adiós de Norris y de Cale, el club confirmó a SPORT que Will Clybun seguirá otra temporada tras ser de los mejores en la actual, con una profesionalidad intachable. Es el segundo azulgrana más valorado en Euroliga (+14,7) y el primero en ACB (+13).

Will Clyburn seguirá en el Barça / VALENTÍ ENRICH

El club también pretende a Alpha Diallo, alero con contrato del Monaco que ha sido elegido 'Mejor Defensor de la Euroliga'. Nacido en Nueva York, tiene la nacionalidad guineana y está en 11,9 puntos de media (32,7% en triples) y +13,8. Su llegada no pondría en peligro a Clyburn.

De cara a la planificación parece clave esa ventana de clasificación para el Mundial. Sin opciones para Chipre, si Moses Wright juega el 3 de julio en Limassol contra Croacia y/o el 6-J a domicilio contra Alemania, no ocuparía plaza de extracomunitario en el Barça.

Con James y Clyburn como 'extranjeros', Xavi Pascual no tendría que hacer descartes en cada partido de Liga Endesa. Eso sí, el técnico quiere dejar dinero en la caja por si hay que acometer fichajes durante la temporada y ahí sí tendría que ser nacional, europeo o Cotonou.