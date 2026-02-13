Preocupación máxima en el Barça con la lesión de Jan Vesely

La dolorosa derrota del Barça de este pasado jueves ante París Basketball por 74-85 trajo, más allá del undécimo tropiezo continental de la temporada, una nueva mala noticia que afecta a la enfermería azulgrana.

Se trata de Jan Vesely, cuyo desgaste de la exigente temporada no deja de hacer mella en su físico. Ante los parisinos, un dolor lumbar agudo le imposibilitó seguir en pista prácticamente con toda la segunda mitad por disputar.

Vesely, en el Barça - Dubai de Euroliga / Gorka Urresola

Pidió el cambio

Fue en el inicio del tercer cuarto cuando la espalda del pívot checo dijo basta. Pidió el cambio el interior de Ostrava cuando tan solo había transcurrido un minuto del periodo, en una acción fatal para el Barça, ya que se pasó de una canasta prácticamente hecha de Will Clyburn a un triple encajado obra de Jared Rhoden. Del 43-42 se pasó al 55-67 con el que se entró al último cuarto.

El jugador se someterá a pruebas a lo largo de la jornada para saber el alcance de la lesión. De entrada, contar con él para el partido del próximo domingo (17h CET) ante Baxi Manresa parece prácticamente imposible. De hecho, viendo el estado actual de la plantilla del Barça, casi que es secundario.

Jan Vesely, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Pendientes también de 'Sato' y Punter

Pero la gran prueba de fuego es ver si, a una semana para la Copa, Vesely podría llegar al Roig Arena para complementar el juego interior. No hay que olvidar que Tomas Satoransky también está con problemas lumbares y fue baja ante Girona y París, y también está la ausencia de Kevin Punter, en una situación en la que prácticamente se tira de fe y esperanza en un milagro de los servicios médicos del equipo para ver si consigue superar su lesión en el aductor de la pierna izquierda y llega al torneo copero.

"Está todo destrozado desde hace tiempo y vamos sobreviviendo cómo podemos. Hemos tenido tres jugadores titulares fuera del partido y eso va pesando", se limitó a comentar Xavi Pascual en sala de prensa al ser preguntado por el estado físico de Vesely. El técnico de Gavà confía en que lo de Vesely quede en un susto, si bien es cierto que su desesperación por la no llegada de fichajes clama al cielo, y su discurso es cada vez más duro con relación al estado físico de la plantilla y al hecho de no acudir al mercado.

Jan Vesely, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Vesely ha jugado 42 partidos esta temporada

Lo cierto es que Vesely se ha perdido pocos partidos por lesión en lo que va de curso, habiendo jugado un total de 42 encuentros entre Euroliga (26) y Liga Endesa (16). Pero este contratiempo, a pocos días de la Copa, tiene al Barça en vilo para saber si podrá contar con una de sus referencias para el primer título de 2026.

Una Copa a la que tanto él como Satoransky y Punter llegarían muy justos, y la que hay que añadir un descarte de alguno de los tres extracomunitarios (Myles Cale, Miles Norris o Will Clyburn). En definitiva, la situación física del Barça es límite, y toca esperar que las noticias que lleguen sobre la lesión de Vesely sean positivas.