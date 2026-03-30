Vesely, el jugador "de otra dimensión” si las lesiones le respetan

El Barça sacó adelante una importante encuentro ante el Unicaja de Málaga (97-91) que le permitió sumar la decimosexta victoria de la temporada, para adelantar al conjunto de Ibón Navarro en la clasificación y mirar con un poco más de optimismo este desenlace de la campaña.

Una victoria que tuvo como uno de los grandes protagonistas al pívot checo, Jan Vesely, que tiró del conjunto azulgrana en los minutos decisivos, para acabar con su mejor actuación ofensiva de la temporada, con 18 puntos, siete rebotes y 24 de valoración. Sus dos actuaciones europeas ante Anadolu Efes y Estrella Roja también fueron importantes para cerrar las victorias tan necesarias en la Euroliga.

El ‘center’ de Ostrava mostró su mejor versión en los 22 minutos en los que Pascual lo mantuvo en pista y lo hizo en los momentos determinantes, con unos aciertos realmente increíbles y especialmente desde el triple donde no se cortó ni un pelo para meter dos importantísimos con el partido abierto.

"Hemos creído en nuestras opciones"

“Estoy muerto”, reconocía después del encuentro el pívot, aunque feliz por conseguir una victoria que reactiva al Barça en estos momentos tan importantes del año. “Hemos jugado un buen partido y siempre hemos creído en nuestras opciones, una cuestión de creer en nosotros”, comentó el jugador de 35 años y que finaliza contrato esta temporada.

El equipo le felicitó y también tuvo palabras de elogio el entrenador visitante, que lo vio clave para el desenlace del duelo. “Vesely ha sido decisivo”, decía Ibón Navarro. “Los triples, los rebotes que ha cogido, el registro que le da de poder cambiar, hacerse muy grandes, que no haya situaciones fáciles. Es el jugador que él y por eso está aquí, es un jugador de otra dimensión, sobre todo cuando le respeta la salud”.

A Pascual le gustaría poder dosificar más al pívot, aunque los partidos tan flojos de Willy, casi le obligan a ponerlo mucho antes de lo que desearía. Aunque cuando los partidos se deciden, Pascual no tiene duda de quién debe estar en la pista. Y sus compañeros, tampoco.