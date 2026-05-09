Xavi Pascual sigue sin confirmar su futuro en el Barça: "No hablaré hasta final de temporada"

Xavi Pascual se mostró contento y satisfecho después de que el Barça sumase su 21º triunfo de la temporada en la Liga Endesa tras superar al San Pablo Burgos por 91-76 en una nueva versión muy sólida de sus jugadores.

"Hemos estado muy bien en la primera parte en ambos lados de la pista, dominando bastante bien. En la segunda hemos empezado algo peor, hemos jugado demasiado con el marcador, que por una parte es lógico, pero creo que podríamos haber hecho más en el juego ofensivo. Importante seguir sumando", comentó el técnico azulgrana, que también hizo una actualización a una enfermería azulgrana que no contempla excesivas novedades para la próxima semana.

Así está la enfermería azulgrana

"Seguimos sin recuperar a nadie, a ver si antes del playoff podemos recuperar a alguno. Luego, en el playoff son partidos de todo o nada y vamos a tener una situación no fácil en el final de la temporada. Lo de Juani parecía un golpe, lo hemos echado de menos en la segunda parte. Vamos día a día. 'Sato' se ha resentido de sus problemas de espalda, a Will y a Lapro les queda, a Vesely también y Kusturica. Miles Norris se hizo un esguince de tobillo a 48 horas del partido. Para la semana que viene, muy difícil", reconoció Pascual.

Juani Marcos se hizo daño en una de sus rodillas ante San Pablo Burgos / Valentí Enrich

Sin nuevas pistas sobre su futuro

El técnico, que elogió las actuaciones de Youssoupha Fall (16 puntos y ocho rebotes) y de Willy Hernangómez (10 tantos y 10 capturas), no arrojó novedades sobre su futuro en una semana en la que su nombre se ha vinculado con el equipo de Dubai Basket: "No hablaré de mi futuro hasta final de temporada".

Pascual confirmó que este domingo acudirá al Spotify Camp Nou para ver el Clásico ante el Real Madrid, y también tuvo buenas palabras tanto para Juan Núñez como para Juani Marcos.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Valentí Enrich

"Núñez está creciendo y nos está ayudando mucho. Nos ha dado también anotación, ha cogido confianza en el tiro. Estoy contento también con Juani Marcos y los minutos que había hecho en pista".

Por último, y sobre esas opciones de poder levantar la ACB a final de temporada, Pascual garantizó que tanto él como sus jugadores lo iban a dar todo en la disputa del título. "Ni muy arriba ni muy abajo. Hay que seguir ganando partidos, a ver a dónde llegamos. Hay que seguir con optimismo y estamos aquí para luchar por el título al máximo de nuestras posibilidades, como hemos hecho en Copa y Euroliga, vamos a luchar hasta el final", concluyó.