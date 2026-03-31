Josh Nebo, dispuesto a pagar su cláusula para fichar por el Barça

El Barça sigue trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada. Ante la situación de que hasta siete jugadores (Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall) terminan contrato a finales de junio, la dirección deportiva azulgrana trabaja a destajo en la reconstrucción de más de medio equipo.

La multitud de nombres que han ido saliendo en estas últimas semanas han situado en el radar del Barça a varias estrellas del baloncesto europeo. Pero estos días, el club azulgrana parece haber acelerado la confección del juego interior, dejando prácticamente cerradas las incorporaciones del ala-pívot finlandés Olivier Nkamhoua, que milita en las filas del Varese italiano, y de Moses Wright. Desde Lituania apuntan a que el pívot estadounidense con pasaporte chipriota ya le ha hecho saber a Zalgiris que cambiará de aires este próximo verano, con el más que probable desembarco a la capital catalana.

Olivier Nkamhoua, junto a Tornike Shengelia en el pasado Eurobasket / FIBA

Nebo, otro nombre en la agenda del Barça

La tercera pieza que el Barça pretende cerrar cuanto antes es la de Josh Nebo, otro '5' potente que tiene contrato con Olimpia Milano. El pívot estadounidense, que también cuenta con nacionalidad eslovena, cumplirá 29 años el próximo 19 de julio, y pese a que las lesiones no le han permitido exhibir ese potencial que lució en el Maccabi Tel Aviv durante la campaña 23/24, el club azulgrana parece dispuesto a apostar por otro pívot que duplique esas capacidades físicas que se buscan en la posición de '5' de cara al próximo curso.

Con la situación de Nebo ocurre un hecho llamativo en relación con su situación contractual con el conjunto milanés. En 2024, el Olimpia Milano anunció en un comunicado de prensa que el fichaje de Nebo era para las dos siguientes temporadas, es decir, hasta junio de 2026. Aparentemente, el pívot debería ser agente libre este verano, ya que durante estos dos cursos en Milán no ha habido ninguna renovación. Pero no es así.

Josh Nebo, en un partido ante el Barça de esta temporada / Twitter: @OlimpiaMI1936

Contrato en vigor con Olimpia Milano

Nebo tendría firmada una temporada más con Olimpia Milano, y para desvincularse de ella, debería pagar una cláusula de rescisión en torno al medio millón de euros. Una situación que podría enfriar el interés azulgrana por un jugador que ha dejado dudas en el apartado físico en su estancia en Italia. Pero ante esta situación, Nebo parece haber movido ficha para que su más que posible fichaje por el Barça no se caiga, y que pueda vestir la camiseta azulgrana a partir de la próxima temporada.

Para ello, y según apunta el periodista Andrea Calzoni, sería el propio Nebo el que abonaría la cláusula para romper su contrato con el Olimpia Milano, ya que el Barça no estaría dispuesto a hacerlo. El contrato ofrecido por el club catalán al jugador sería hasta 2028, es decir, para las dos próximas temporadas.

Josh Nebo apunta a vestir la camiseta del Barça a partir de la próxima temporada / Euroleague

El precio de la rescisión de Nebo

Y sobre la cláusula de la discordia, ha sido el propio Calzoni el que se ha pronunciado, dando por hecho la existencia de la misma, pese a que en términos oficiales siempre se habló de un contrato hasta 2026, sin ninguna opción adicional. "Contrariamente a lo que se dijo, él realmente no es agente libre. Tiene contrato con Olimpia Milano para la próxima temporada, pero puede dejar el equipo pagando una cláusula de unos 500-600k euros. El Barça ofrece un gran contrato, y eso es todo", publicó el comunicador italiano a través de sus redes sociales.

Josh Nebo está promediando 10,9 puntos y 5,5 rebotes por partido en Euroliga, mientras que sus medias en la liga italiana son de 10,4 tantos y 6,4 capturas.