Pau Gasol lo tiene claro: "El Barça necesita un proyecto"

Pau Gasol es uno de los deportistas más grandes de la historia en España y se mantiene completamente activo con un sinfín de ocupaciones y quehaceres. El catalán, quien cumplirá 46 años este lunes, dirige su propia empresa de inversiones (Gasol16 Ventures), preside la Gasol Foundation, ejerce como Embajador Global de UNICEF y es el presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).

Otro de sus proyectos es la 'Pau Gasol by Santander Academy', que concluyó este sábado en Cornellà de Llobregat su 22ª edición con más de 470 chavales y un nuevo récord de nacionalidades, un total de 37. Con la presencia de la figura femenina Iyana Martín, el evento cerró con un gran éxito y con cuatro chavales becados para probar suerte en Estados Unidos.

Tan afable como siempre, Pau Gasol atendió a SPORT durante unos minutos y no rehuyó ningún tema. El de Sant Boi de Llobregat se refirió a su amigo Juan Carlos Navarro y habló sobre la salida de Xavi Pascual, sobre el fichaje de Pedro Martínez por el Madrid y sobre lo que necesita el Barça para volver por sus fueros de una vez por todas.

Lo primero. ¿Cómo se encuentra?

Como digo a mis amigos, muy bien si no entramos en detalles. Todo bien, ilusionado, con proyectos y con ganas de hacer cosas. Hoy (por ayer), especialmente contento, porque es un día muy especial, el de clausura de la Academia.

¿Le siguen ilusionando este tipo de aventuras?

¡Mucho! Si no me ilusionase, no lo haría. El día que no me lo pase bien, haré otras cosas.

Uno de sus proyectos, que lleva con su hermano Marc, es la Fundación contra la obesidad infantil. ¿Le marcó un poco lo que vio en Estados Unidos?

Sí, todo empezó cuando vivía allí. Entendí que era una problemática mucho más palpable y más visible. Cuando empecé a hablar con Marc sobre una fundación propia, tuvimos claro que debíamos centrarnos en la infancia, que el deporte tenía que jugar un papel fundamental y que la salud y el bienestar tenían que estar implicados. Vamos, que lo vieron claro...

Estamos centrados en seguir trabajando para reducir los índices de obesidad infantil y de sobrepeso, porque esos niños se traducen en adultos obesos en un 75% de los casos

Vamos, que lo vieron claro...

Sí, entendimos que era la mayor amenaza para la infancia. Descubrimos que la obesidad infantil, el sobrepeso y todas sus ramificaciones se están convirtiendo en una problemática global, no ya sólo en Estados Unidos o en países desarrollados, sino también en países en vías de desarrollo. Tuvimos muy buen ojo y estamos centrados en seguir trabajando para reducir los índices de obesidad infantil y de sobrepeso, porque esos niños se traducen en adultos obesos en un 75% de los casos. Eso lleva a enfermedades cardiovasculares, a más propensidad de cáncer, a diabetes, hipertensiones y un largo etcétera. Es una gran pérdida en calidad de vida y supone costes y problemas muy grandes para las familias, para los individuos y para la sociedad.

Es el presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, Kristy Coventry ocupó ese cargo y ahora preside el COI...

Bueno, y después hubo otros dos presidentes antes de mí. Estoy muy contento. Es una posición que requiere mucha responsabilidad, mucha dedicación y estamos consiguiendo cosas muy importantes para todos los deportistas olímpicos. Ahora anunciamos la posibilidad de que todos los atletas olímpicos tengan acceso a una beca de 10.000 dólares después de cada edición de los Juegos. Es algo histórico. Trabajamos para seguir aportando valor a toda la comunidad, a todo el movimiento olímpico y al movimiento del deporte. Así que muy contento y la verdad es que trabajando bastante. Siempre hay muchos retos y tratamos de ver cómo aportar y cómo juntar esfuerzos con nuestra comisión para trabajar con toda la administración del Comité Olímpico Internacional y hacer las cosas bien, que es lo que pretendemos todos.

¿Le ha sorprendido la marcha de Xavi Pascual en el Barça?

No he hablado ni con Juan Carlos (Navarro) ni con Xavi (Pascual) de los detalles ni de los porqués. Es más lo que hemos ido escuchando. Ahora hay que centrarse un poco en la gente que viene y, obviamente, en construir un proyecto de recorrido, que tenga consistencia y que se vaya desarrollando y fortaleciendo para cumplir las expectativas de un club como el Barça.

Funcionará mejor o peor, pero Pedro (Martínez) es un grandísimo entrenador y ha hecho una enorme temporada con el Valencia por segundo año consecutivo

¿Y el fichaje de Pedro Martínez por el Real Madrid?

Un poco, sí. Incluso el Madrid, pese a acabar primero en la liga regular en la ACB y a jugar la final de Euroliga, no ha ganado títulos y ha habido muchos cambios también a nivel de dirección en la sección de baloncesto. Han tomado decisiones, no sé si radicales, pero sí de mucha proactividad. Las decisiones hay que respetarlas. Funcionará mejor o peor, pero Pedro (Martínez) es un grandísimo entrenador y ha hecho una enorme temporada con el Valencia por segundo año consecutivo, porque en la anterior también jugó la final contra Madrid. Lo ha hecho de maravilla en Valencia, el Madrid apuesta por él, Sergio (Scariolo) sale y la vida sigue.

Pau Gasol, con el '16' que le retiraron los Lakers / PAU GASOL BY SANTANDER ACADEMY

Usted es amigo de Juan Carlos Navarro. Lo ha pasado bastante mal, ¿no?

Tampoco hemos hablado mucho de esta situación. Cuando tienes posiciones de responsabilidad alta, eres una cara visible de un proyecto y las cosas no acaban como a todos nos gustaría, el deporte es duro y cruel en ese sentido, porque te marca mucho el ganar o perder, ¿no? Juan Carlos y Mario (Fernández) lo han dado todo y han estado superimplicados. A nadie nos gusta perder y menos a gente que hemos competido durante muchísimos años y sabemos lo que es. Los dos han hecho todo lo que han podido.

"Soy amigo de Navarro, lo quiero mucho y a veces lo he visto sufrir, pero eso quiere decir que le importa lo que pasa, ¿no?"

No son los únicos culpables...

Hay que tener en cuenta otros muchos factores y a ver hacia dónde vamos a ahora. No ha sido fácil para él, como se veía en imágenes suyas en los partidos. Soy su amigo, lo quiero mucho y a veces lo he visto sufrir, pero eso quiere decir que le importa lo que pasa, ¿no? Si el equipo no funciona o no se gana y tú estás tan pancho, sería más preocupante, así que agradecerle la implicación que siempre ha tenido y que seguirá teniendo en el club en la posición que ocupe.

¿Qué cree que necesita el club?

Se está gestionando, fichando a alguien que aportará otro proyecto deportivo, Xevi (Pujol), que viene de Vitoria. Y después, el Barça necesita construir un proyecto con recorrido, compromiso y margen para tener un equipo que pueda no tan solo pelear por los partidos, sino ganarlos. El club trabaja para tener un proyecto sólido, que tenga regularidad, consistencia y capacidad de crecimiento en el tiempo.