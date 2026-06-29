¡Bombazo en el baloncesto! ¡El Madrid quiere pagar la cláusula de Pedro Martínez!

Inesperadísimo giro de tuerca en el Real Madrid, que ha pasado de medio confirmar a Sergio Scariolo para la próxima temporada a plantearse su futuro, a montar una reunión para este martes en la que Juan Carlos Sánchez podría comunicarle la destitución y a decidirse por Pedro Martínez como nuevo entrenador, cuando se hablaba de Paco Redondo, de Ergin Ataman e incluso de Chus Mateo

A Florentino Pérez le supo a cuerno quemado vivir en directo en el palco del Movistar Arena la dolorosa derrota blanca en el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife por 95-107 el 6 de junio. En un primer momento, el presidente y máximo accionista del Grupo ACS estaba más preocupado en las elecciones del día siguiente que en esa eliminación.

Días después, trascendió que el máximo mandatario madridista reconoció la importancia de las lesiones de los tres pívots en la fase final de la temporada y daría otra oportunidad al entrenador italiano. Sin embargo, los resultados mandan en los clubs llamados 'grandes' y la situación no estaba cerrada.

Florentino Pérez ha decidido pasar a la acción / EUROPA PRESS

El 18 de junio se comunicó el regreso a la dirección deportiva de Juan Carlos Sánchez un año después de su marcha... aunque nunca se fue del todo. Esa decisión precipitó la dimisión de Sergio Rodríguez (el 'Chacho') y de su ayudante, el lituano Martynas Pocius.

De forma paralela, se reabrió el debate que parecía cerrado sobre el futuro de Sergio Scariolo, quien firmó el pasado verano junto a sus ayudantes por tres temporadas con contratos garantizados. Juan Carlos Sánchez fue el artífice de las malas artes con Pablo Laso tras su problema cardíaco a principios de junio de 2022, así como de la destitución de Chus Mateo el pasado verano tras levantar seis títulos en tres años.

Y horas antes de esa reunión con Scariolo, 'Marca' anunció una auténtica bomba que ha podido confirmar SPORT tanto en Madrid como en Valencia. El club blanco está dispuesto a pagar la cláusula de un millón de euros de Pedro Martínez para liberarlo del Valencia Basket.

Scariolo y Pedro Martínez, hace 19 años / DDG

A sus 65 años y tras varios acercamientos del Barça en el pasado, el técnico catalán supondría una bocanada de aire fresco en el cuadro madridista después de una temporada complicada en la que Scariolo ha sufrido una extraña animadversión de una parte importante de la afición incluso desde las primeras semanas.

Eso sí, a Florentino Pérez tocará pasar doblemente por caja. A ese millón de euros de la cláusula que establece el contrato de Pedro Martínez, habría que sumar el importante montante económico que habrá que desembolsar a Scariolo y a todos sus ayudantes, con tres años garantizados de contrato.

Un detalle curioso es que Pedro Martínez dejaría el Valencia Basket justo después de conquistar la segunda Liga Endesa de la historia de la sección. ¿Recuerdan quién ganó la primera? Pedro Martínez en 2017. ¿Recuerdan lo que pasó? Que dejó el banquillo. Historias paralelas con nueve años de diferencia.