El COI cambia las normas y destina 10.000 dólares para todo deportista olímpico gane o no una medalla

Pau Gasol, presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), anunció durante la 146ª Sesión del organismo en Lausana la creación de una beca de 10.000 dólares (unos 8.800 euros aproximadamente) para todos los deportistas que participen en unos Juegos Olímpicos. Por primera vez en la historia, los deportistas olímpicos tendrá también un reconocimiento económico directo, con independencia del resultado.

El programa se llama 'Fit for the Future Olympian Grant' y está respaldado por un fondo de 140 millones de dólares por cada Olimpiada. Se calcula que unos 14.000 deportistas por edición podrán beneficiarse de él. La subvención, que se distribuirá a través de los Comités Olímpicos Nacionales (CON), no sustituye ni reduce los apoyos ya existentes, sino que los complementa. Los primeros en recibirla serán los atletas que compitan en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

"Esta subvención estará disponible para todos los deportistas olímpicos. No solo para los medallistas. No solo para los atletas de determinados países. Para todos los deportistas olímpicos", afirmó Gasol. "Años de dedicación. Años de duro trabajo. Años de creer en un sueño. No se trata de un premio en metálico. Se trata de reconocer el camino recorrido y el compromiso que se necesita para convertirse en un deportista olímpico."

La medida busca apoyar tanto la carrera deportiva activa como la transición profesional de los atletas una vez retirados, dos momentos en los que la falta de recursos ha lastrado históricamente a muchos olímpicos fuera del circuito de élite o alejados del foco mediático. El propio Gasol lo enmarco en un propósito más amplio: "Reconocer que cada deportista olímpico forma parte de la comunidad olímpica, y rendir homenaje a quienes nos han precedido y han allanado el camino para que las generaciones actuales y futuras puedan beneficiarse de ello".

Para acceder a la beca, los atletas deben contar con acreditación tipo Aa en unos Juegos Olímpicos a partir de Milán-Cortina 2026.

Si un deportista decide no solicitar la subvención, su parte no desaparece, sino que se reinvierte en el fondo para beneficiar a futuros olímpicos. El COI trabaja ahora en el mecanismo de solicitud con el objetivo de que los primeros pagos previstos lleguen para 2027.

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Con este anuncio, el COI da un paso que va más allá de lo simbólico. Reconoce que detrás de cada atleta que desfila en una ceremonia olímpica hay años de sacrificio que, hasta ahora, el sistema reconocía solo si iban acompañados de éxito deportivo.