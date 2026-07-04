La 'Pau Gasol Academy by Santander' cierra su 22ª edición con un nuevo récord

El Parc Esportiu Llobregat acogió este sábado las finales de la vigesimosegunda edición de la 'Pau Gasol Academy by Santander' con más de 410 jóvenes baloncestistas como colofón a una semana repleta de deporte, hábitos saludables, diversión y valores. Con 37 nacionalidades diferentes, el evento estableció un nuevo récord de diversidad.

El día arrancó con una sesión de calentamiento previa a las finales y, acto seguido, se disputaron las competiciones de 3x3 de la fase de grupos de los distintos programas de la academia: PG Academy, Special Olympics y Rising Stars. Lo siguiente fueron las finales de todos los grupos.

Uno de los momentos más especiales llegó con la aparición en pista de Ari Geli, jugadora de Panthers 3x3 y creadora de contenido de baloncesto. La acompañaba Pau Gasol, mítico exjugador de baloncesto que ganó dos veces el 'anillo' de la NBA con Los Angeles Lakers. Además, es el presidente de la Comisión de Atletas del COI, de la Gasol Foundation y de Gasol16 Ventures. Juntos protagonizaron un breve reto.

Ese apartado lo cerró el duelo entre los participantes del programa Rising Stars, la sección del campus que reúne a jóvenes promesas del baloncesto. El equipo blanco, con Jim Cleamons en el banquillo y liderado por Iyana Martín (una de las estrellas de la selección española femenina), se enfrentaron al equipo Pau, dirigido por Phil Handy y con Ari Geli. El exazulgrana jugó un rato con cada equipo.

A lo largo de la semana, los chavales del programa Rising Stars participaron en clínics de tecnificación impartidos por técnicos de primer nivel, como Jim Cleamons y Robert Willett. Además, asistieron a charlas formativas relacionadas con distintos campos, como el arbitraje con Alberto Baena o la psicología deportiva. También recibieron la visita de Harrison Barnes, campeón de la NBA en 2015, oro olímpico en 2016 y ahora en San Antonio Spurs.

"Cada edición de la Academy nos deja algo de lo que sentirnos orgullosos. Uno de los aspectos que más me ilusiona es el crecimiento de la participación femenina (un 20%). Queremos que la Academy sea un lugar en el que todos aprendan, disfruten y desarrollen su potencial dentro y fuera de la pista. Más allá del deporte, seguimos apostando por transmitir valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y los hábitos saludables", destacó un satisfecho Pau Gasol.

El acto acabó con la entrega de premios a los ganadores y de medallas a todos los participantes. Cuatro jugadores obtuvieron becas para explorar oportunidades en el baloncesto y estudiar en Estados Unidos gracias a All American Education.

La Pau Gasol Academy by Santander cuenta con el patrocinio principal de Banco Santander y sus socios colaboradores son Nike, Iberia, Grand Hyatt Barcelona y el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya. El conseller d'Esports, el emblemático exescolta catalán Berni Álvarez, también participó activamente e hizo acto de presencia en esta semana.

'Marca' es su 'media partner', la Federación Española de Baloncesto es el 'partner técnico', la Gasol Foundation es el aliado saludable y los proveedores son Aquaservice, Autovivo Grup, Occident, Grupo IFA, Indya, Exquisite Fruits, NAKD y All American Education. La Pau Gasol Academy by Santander es un programa de tecnificación que pretende convertirse en un referente del baloncesto a nivel europeo.