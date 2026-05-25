Las otras víctimas que puede dejar la salida de Xavi Pascual del Barça

El Barça de basket vuelve esta semana a la acción. Tras unos días de descanso concedidos por Xavi Pascual, en los que algunos optaron por desconectar con la familia en las Islas Baleares, o en los que el mismo técnico del equipo aprovechó para viajar a Atenas y vivir en primera persona la Final Four de la Euroliga, el equipo regresa a la actividad este lunes.

Por delante, dos partidos con los que se cerrará la fase regular de la ACB, en la que todavía hay opciones de terminar en segunda posición y garantizarse el factor pista en cuartos y semifinales. Las cuentas son muy claras: el Barça debe ganar el viernes en Andorra (20:30h CEST) y el domingo al Valencia Basket (19h CEST) en el Palau Blaugrana, y que UCAM Murcia pierda el viernes en casa (20:30h CEST) ante el Hiopos Lleida. Complicado, pero matemáticamente posible todavía.

El junior regresó de Atenas con la Euroliga

En la sección respiran con cierto alivio de las consecuencias del fin de semana en la capital griega: el junior volvió a ganar la Euroliga 10 años después y el Real Madrid regresó a casa sin un nuevo título tras caer en la final ante el Olympiacos. Las dinámicas de Barça y Madrid a lo largo de la temporada son diferentes, pero el contador de títulos de ambos equipos sigue a cero, algo que todavía convierte en más apasionante el play-off de la Liga Endesa.

El Barça conquistó en Atenas la Euroliga junior / Euroleague

En el horizonte, los dos partidos de ACB, pero antes, se debe producir la reunión entre Joan Laporta y Xavi Pascual para tratar el futuro del entrenador del Barça. Dicho encuentro debería producirse en las próximas horas, y el presidente electo del Barça intentará que el de Gavà revoque su decisión de unirse al proyecto del Dubai Basket a partir de la siguiente campaña. La decisión de Pascual está prácticamente tomada, pero el actual entrenador del Barça todavía no ha firmado con el conjunto de Emiratos, y si alguien puede reconducir la situación es un Laporta que ya le convenció en noviembre para que regresase a casa.

Incertidumbres con los mandatarios de la sección

El futuro de Pascual apunta hacia Dubai, pero no es la única incertidumbre que planea sobre la sección de baloncesto azulgrana. De entrada, estamos a poco más de un mes para que Laporta recupere la presidencia de manera oficial, y quedará por ver qué directivo se encarga de la sección. Con la convocatoria de elecciones, Josep Cubells fue recolocado en la vicepresidencia del club, y su futuro no apunta a volver de nuevo a la sección. El cargo lo asumió Sisco Pujol, y quedará por ver si es el hombre basket de Laporta en la próxima legislatura.

Xavi Pascual, esta temporada en un tiempo muerto / EFE

Puede no ser el único cambio. Las figuras de Juan Carlos Navarro, General Manager de la sección, y del director deportivo, Mario Bruno Fernández, parecen estar más discutidas que nunca. De largo, la actual temporada es en la que más se ha fallado en la planificación, especialmente en la dirección de juego y en la posición de '5'. El equipo sigue vivo en la ACB, y el descanso de piernas que ha vivido la plantilla tras la prematura eliminación en la Euroliga hará que lleguen en una condición óptima a la disputa del último título del curso. Descartar a día de hoy al Barça de esa lucha por el título de la Liga Endesa sería una temeridad.

El futuro de Navarro, ¿fuera del Barça?

Pero los errores del presente curso, y las decisiones tomadas en el pasado que han conducido a la sección a su situación actual, podrían tener consecuencia en el futuro de ambos. El periodista Lluís Canut apuntó en las últimas horas a que en el seno de la sección se dan por hechas las salidas tanto de Navarro como de Mario Bruno. Además, el medio 'Culemanía' afirmó que Navarro se estaría planteando abandonar el Barça de basket, pero que desearía cobrar el dinero que tiene acordado con el club. Entre uno y dos millones de euros, según apuntan las fuentes citadas. Además, queda por definir el futuro de Jordi Trias, que se incorporó a la estructura de la sección el pasado mes de octubre.

Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández y Xavi Pascual, durante un entrenamiento del Barça / Dani Barbeito

De cara a la próxima temporada, la sección azulgrana de baloncesto planea volver a llevar a cabo una subida en su presupuesto, acercándolo hasta los 40 millones de euros. El proyecto apunta a ser más competitivo, y algunas de las nuevas caras del siguiente curso (Josh Nebo, Moses Wright, Olivier Nkamhoua y Mike James) ya están confirmadas. El verano apunta a ser de renovación, pero la reconstrucción puede ser total a todos los niveles.