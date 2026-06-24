La claridad de Xavi Pascual: "Hemos llegado al límite de nuestras posibilidades"

Xavi Pascual ha puesto este miércoles punto y final a su segunda etapa en el banquillo del Barça con una clara derrota por 84-108 ante el Valencia Basket en el cuarto partido de la final de la Liga Endesa y con su última rueda de prensa, en la que prefirió morderse la lengua tras sufrir en sus carnes la desastrosa organización de la sección.

El técnico tuvo palabras de elogio (al igual que el campeón liguero Pedro Martínez) para el emblemático periodista radiofónico Xavi Saisò (Cadena SER) en su retirada tras 42 años de profesión. En un día de despedidas, también recibió el cariño de la sala Carles Cascante, un emblema de la comunicación del club que deja la sección tras varios lustros al pie del cañón.

Volviendo al baloncesto, el de Gavà admitió que querían "acabar mejor, pero también hemos llegado a una final cuando nadie lo esperaba. Hemos vivido situaciones delicadas, mala suerte con las lesiones, perdimos en semifinales en la Copa del Rey y en el play-in de la Euroliga. Ahora en esta recta final hemos llegado al límite de nuestras posibilidades".

Xavi pascual, camino de los vestuarios en el descanso / VALENTI ENRICH

"Ha sido nuestra realidad de toda la temporada. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Sabíamos que era muy difícil y necesitábamos que el rival no estuviese muy bien, pero ha estado extraordinario. No nos recuperamos bien del primer partido al segundo, nos preparamos para el lunes y estuvimos ahí con el 73-73. Nuestras opciones pasaban por ganar ese partido", explicó.

"Siempre intento ver el vaso medio lleno y creo que puedo ganar. Estamos contentos por haber jugado la final y tristes por no ganarla ante un rival muy superior en verticalidad, en atleticismo y con una plantilla más larga. Además, supo fichar a Key a media temporada y han hecho todo lo que pasaba por sus manos para ganar", dijo en un claro toque de atención a la Directiva.

Con elegancia, dejó caer los motivos que lo llevan a no seguir. "Xavi Pascual no es nadie. He dado la vida por este club y he intentado ir al límite en todo. Las personas que tienen responsabilidad, que hablen. Hay muchos males endémicos seguramente y otros deberán hablar de estas cosas más allá del entrenador", recalcó con más razón que un santo.

Xavi Pascual, en una imagen del partido / VALENTÍ ENRICH

"Hemos vuelto a demostrar hasta el último día que somos competitivos, que es lo que un club tendría que exigir siempre. Hicimos una gestión muy difícil en los dos últimos partidos de la liga regular con tres jugadores que volvían de lesión y nos salió muy bien, pero no nos ha dado para más. La rodilla de Vesely, los problemas de Toko, la espalda de Sato, a Lapro le ha costado... Es una lástima, porque con un poco más quizá estaríamos hablando de otra cosa", reflexionó.

Para acabar, elogios a la figura de Vesely en su retirada, a los que se suma SPORT. "Ha sido un placer extraordinario entrenarlo. Es uno de los interiores que más saben de entender juego que he tenido nunca, quizá junto a Ante (Tomic). . Lo ha dado absolutamente todo, pinchándose y jugando con dolor. Le deseo mucha suerte en todo lo que le venga en la vida", concluyó.