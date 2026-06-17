Xevi Pujol, el fichaje del Barça de basket que saldrá más caro de lo esperado

Los cambios en el Barça de basket afectan a toda la estructura de la sección. No se renovará únicamente la plantilla, con un importante número de salidas y fichajes. También se iniciará un nuevo capítulo en la dirección deportiva con Xevi Pujol al mando. Sin embargo, ha surgido un imprevisto de última hora que encarecería la operación para que salga de Baskonia.

En un principio, la idea era que Xevi Pujol fuera despedido por Baskonia, a pesar de que el equipo consiguiera alzar la Copa del Rey en el mes de febrero. La entidad de Vitoria no está del todo contenta con el trabajo que ha hecho el catalán, pero tampoco quiere dejarle ir gratis. Cabe recordar que el directivo tiene contrato con los vascos hasta el año 2028.

Tal como asegura 'MD', el conjunto vasco le pide una cantidad superior a los 300.000 euros para desvincularse totalmente de su función. La idea de marcharse gratis parece utópica a día de hoy. Sin embargo, el 'fichaje' de Xevi Pujol no peligra y será el próximo director deportivo del Barça de basket, en sustitución de Juan Carlos Navarro, que llevaba desde 2021 al mando.

"Nosotros contamos con Xevi Pujol. Él nos transmite de manera unilateral que quiere irse al Barça. Es una situación antes del playoff y me extraña por parte del Barça. Nosotros defenderemos los intereses del club", ha asegurado Félix Fernández, directivo de Baskonia, que también confirmó la continuidad del entrenador Paolo Galbiati.

Xevi Pujol, en el Nou Congost / Oscar Bayona

Pujol ya tiene un acuerdo cerrado con el conjunto azulgrana, aunque no está previsto anunciar nada hasta que finalicen las Finales de Liga Endesa y, en consecuencia, la temporada. El Barça está ilusionado con la llegada del catalán, que ya mostró sus grandes virtudes en Manresa, lo que despertó el interés de Baskonia, aunque la alianza no haya cuajado como se esperaba en un principio.

Xevi fue el gran arquitecto de un BAXI Manresa que jugó varias Copas del Rey y alcanzó los playoffs de Liga Endesa. Gracias a su trabajo, jugadores considerados élite a día de hoy como Sylvain Francisco, Chima Moneke, Isma Bako o Derrick Alston Jr. pasaron por la ciudad catalana, al menos, durante una temporada. Sin duda, se trata de un directivo con plena visión de mercado.

Sfairopoulos, en un entrenamiento con el Estrella Roja / Twitter: @kkcrvenazvezda

El catalán ya está planificando la temporada con el Barça de basket y la mayor prioridad es la de encontrar un entrenador que sustituya a Xavi Pascual. Tal como llevamos informando en 'SPORT' durante los últimos días, el mejor posicionado a día de hoy es Ioannis Sfairopoulos, que está dispuesto a aterrizar en la Ciudad Condal y espera la llamada del club blaugrana.

El foco, en los playoffs de Liga Endesa

Durante esta semana y la siguiente, el Barça está totalmente centrado en las Finales de Liga Endesa. A pesar de que la temporada ha sido tremendamente complicada, con la salida de Joan Peñarroya, todos los rumores relacionados con Xavi Pascual y Dubái, y la gran cantidad de lesiones que han impedido al equipo competir al máximo, tienen la oportunidad de levantar un título.

La eliminatoria arranca este jueves en el Roig Arena, donde Valencia Basket tiene como objetivo conseguir un histórico doblete nacional (Supercopa y Liga). Sin embargo, el conjunto de Xavi Pascual no lo pondrá nada fácil, y es que en Euroliga ya fue capaz de ganar los dos partidos en los que se enfrentaron, tanto en Valencia como en Barcelona. Quien también estará muy atento a la eliminatoria será Xevi Pujol. Como un culé más.