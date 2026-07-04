Oficial: ¡Clyburn no seguirá en el Barça de basket!

Will Clyburn deja el Barça de basket. El club ha decidido no activar el año extra de contrato y el estadounidense se suma al gran número de salidas de este verano. Un movimiento que se preveía al conocer los objetivos de la directiva en cuanto a fichajes, ya que se buscan jugadores para su posición. Así lo anunció el equipo blaugrana a través de un comunicado:

"Will Clyburn no continuará en el Barça en la temporada 2026/27. Su vínculo con el Club finalizaba el 30 de junio de 2027 pero se ha ejercido la cláusula de corte existente en su contrato. El FC Barcelona agradece su profesionalidad y su rendimiento durante la temporada 25/26. Y también le desea mucha suerte en el futuro, tanto a nivel personal como profesional".

"El alero estadounidense llegó a Barcelona en el verano de 2025, procedente de la Virtus Bolonia. Vistiendo la camiseta azulgrana, ha disputado 68 partidos (33 de Euroliga, 31 de Liga, 2 de Copa y 2 de Liga Catalana". Con este movimiento, el Barça se deshace de todos los jugadores extracomunitarios, tras las salidas de Myles Cale, Miles Norris y ahora Will Clyburn.

Clyburn se despide del Barça dejando unos buenos números, rozando los mejores de su carrera en Europa: 13,8 puntos y 4,2 rebotes de media. Durante este curso, ha mostrado una gran profesionalidad y ha sido un jugador querido en Barcelona. El único problema que ha tenido que afrontar es el de las lesiones, algo normal y esperable a sus 36 años de edad.

Will Clyburn, en el Barça de basket / EFE

Se recordarán grandes actuaciones suyas como la del primer partido de las Finales de Liga Endesa, cuando dos triples suyos forzaron una prórroga que finalizaría con victoria. También otros partidos como el de Olympiacos en el Palau Blaugrana, donde anotó 28 puntos y confirmó el buen momento del Barça en la temporada. Sin embargo, el Barça está llevando a cabo una revolución, y para ello hacen falta salidas dolorosas.

Ahora mismo solo quedan cinco jugadores

Uno de los planes principales del club es el de rejuvenecer la plantilla, motivo por el que descartó finalmente el fichaje de Mike James y por el que ha salido Will Clyburn. Entre los planes de la directiva están los fichajes de Isaac Bonga y Timothé Luwawu-Cabarrot, aunque parece más probable el segundo. Y es que el alemán está muy cerca de convertirse en nuevo fichaje del Real Madrid.

Sin duda, Clyburn ha sido uno de los mejores jugadores de esta temporada y uno de los líderes en la anotación del equipo. La opción para sustituirle es la del alero francés de Baskonia (Cabarrot), al que también se le caen los puntos cuando está enchufado y al que le quedan todavía varias temporadas en la élite (31 años). Nueve jugadores han salido ya del Barça y ahora mismo solo quedan los siguientes, a falta de confirmar los fichajes cerrados: Juan Núñez, Kevin Punter, Darío Brizuela, Joel Parra y Tornike Shengelia.