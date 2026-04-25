Falta la Liga Endesa... pero la 'limpieza' debe ser de aúpa

La derrota en Mónaco (79-70) y la consiguiente eliminación en la Euroliga sitúa al Barça en una peligrosa encrucijada. Por una parte, el equipo debe luchar por la Liga Endesa y evitar una desventaja de pista en cuartos de final que podría resultar letal, mientras que por otra se van a multiplicar los rumores sobre posibles fichajes de cara al próximo curso y las especulaciones sobre posibles renovaciones.

De todos los nombres que han ido sonando, parece que el único sellado es el interior Moses Wright, estadounidense del Zalgiris que sí es diferencial en la zona y supondrá un importante impulso al factor físico. Si se echa un vistazo a las derrotas, se ve que en las últimas temporadas siempre se tienen problemas ante ciertos equipos y uno de ellos es el AS Monaco. Incluso se ha sufrido con el ASVEL en cursos pasados cuando era último.

El físico es el gran déficit del Barça, incapaz de imponer un banquillo completo ante un rival con tan solo nueve jugadores aptos. Echando un vistazo a la plantilla, cuesta ser optimistas y no hay cosa más nefasta para un proyecto que cambiarlo cada temporada. Es decir, la ausencia total de una planificación, ni siquiera de cara al medio plazo. Y, por si hay dudas, a principios de temporada decíamos exactamente lo mismo en SPORT.

Shengelia es uno de los jugadores más regulares del curso / FCB

De cara a la próxima temporada, son fijos Tornike Shengelia, Will Clyburn, Darío Brizuela y Joel Parra, mientras que el posible fichaje de un base y de Mike James obligaría a prescindir de Juan Núñez o de 'Juani' Marcos (ambos con contrato hasta 2027). La primera 'patata caliente' será ver qué sucede con Tomas Satoransky, quien queda libre a final de temporada y parece haber superado su problema cardíaco.

Xavi Pascual destaca siempre la importancia del checo y lo cierto es que, cuando no ha estado, el equipo ha enlazado derrotas. En Mónaco se lesionó y se le echó mucho de menos. Si el de Gavà tiene voz y voto, no sería descartable la renovación de 'Sato' por una temporada con otra opcional. Eso sí, siempre como segundo base del que llegue, sea Sylvain Francisco (Zalgiris) o sea otro.

Parece evidente que no seguirán los estadounidenses Myles Cale y Miles Norris, tan lastrados por su flojo rendimiento (sobre todo el primero) como por la ausencia de pasaporte. Con Clyburn en el equipo, habría una plaza más de extranjero que ocuparía Moses Wright, aunque podría liberarla si juega con Chipre en la próxima ventana .

Jan Vesely, un profesional como la copa de un pino / EFE

Tampoco seguirá Willy Hernangómez, una operación ruinosa de un Barça que le habrá pagado 12,5 millones de euros en tres campañas. También se irá Youssopha Fall, un jugador a quien el club descartó y recuperó por la incapacidad de la dirección deportiva de cerrar un refuerzo. Eso sí, con el 'grifo' económico cerrado por el club. Había un acuerdo con Yoan Makoundou, pero el AS Monaco se lo quedó. Y miren, está en China, en el Fujian Sturgeons.

El futuro del lesionado Laprovittola podría estar en el Joventut, después de ofrecer un notable rendimiento en el Barça. Con negociaciones bastante avanzadas por el estadounidense con nacionalidad eslovena Josh Nebo (Olimpia Milano), el futuro de Jan Vesely también podría estar lejos del Palau, aunque nunca se sabe. Cuando está en condiciones físicas, sigue siendo clave, pero precisamente en Mónaco cumplió 36 años y está 'cascado'.

El principal argumento en la elaboración de la nueva plantilla debe ser el tema físico. O se ficha a los jugadores con más talento de mercado (Aleksandr Vezenkov o Nikola Milutinov) o hay que ir al baloncesto moderno, marcado por un componente de agresividad que se impone siempre que el arbitraje se torna más permisivo. Y a día de hoy, en los partidos clave siempre se 'tragan' el silbato. O te adaptas o mueres. Y así ha muerto el Barça.