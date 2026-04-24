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Baloncesto
Mónaco - Barça, en directo hoy: resultado del partido del play-in de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido del play-in de la Euroliga entre Mónaco y Barça
Mónaco y Barça se enfrentan en la Salle Gaston Medecin en el partido final del play-in de la Euroliga.
Anota el primero Fall (43-29)
Ojo que la acción que revisan es un posible acto de violencia de Fall sobre Theis. Los árbitros dicen que no hay nada
Falla Fall bajo el aro, rebote para el senegalés y personal de Theis. Ojo que van a revisar si es antideportiva... (43-28)
Gran pase de Shengelia para Fall y primeros puntos para el senegalés. Responde Okobo de tres (43-28)
Diallo se atreve ante Fall y anota de dos (40-26)
Rebote de Willy tras triple fallado de Parra, pero pierde el balón. Personal de Brizuela (38-26)
Dos más para Theis para el 38-26
Mal pase de Willy a Parra, pierde el balón el Barça (36-26)
Perdona James una suspensión, rebote Willy
OTRO TRIIIIIIIIIPLEEEEEE DE BRIZUELA PARA EL 36-26
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