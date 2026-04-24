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Mónaco - Barça, en directo hoy: resultado del partido del play-in de la Euroliga, en vivo

Sigue en directo el partido del play-in de la Euroliga entre Mónaco y Barça

Mónaco y Barça se juegan el último billete para el Playoff de la Euroliga

Mónaco y Barça se juegan el último billete para el Playoff de la Euroliga / Euroleague

Marc del Río

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Mónaco y Barça se enfrentan en la Salle Gaston Medecin en el partido final del play-in de la Euroliga.

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