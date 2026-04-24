Las explicaciones de Xavi Pascual tras la eliminación del Barça en Euroliga

El Barça pagó caros un pésimo primer cuarto (26-14), sus conocidas limitaciones físicas y la lesión sobrevenida de Tomas Satoransky en una dolorosa derrota por 79-70 en la pista del AS Monaco en el último partido del play-in. Los locales se clasificaron para los cuartos de final de la Euroliga en los que se enfrentará a Olympiacos y eliminaron a los visitantes.

Fue, por así decirlo, la crónica de una muerte anunciada en un equipo muy mal planificado desde la dirección deportiva que queda fuera de la antepenúltima ronda desde la temporada 2017-18, aquella en la que Sito Alonso no logró dar con la tecla y al menos Svetislav Pesic obró un 'milagro' en la Copa del Rey.

Xavi Pascual compareció tras el último partido de la temporada en la Euroliga y admitió que la clave estuvo "en el primer cuarto, porque no jugamos bien y, además, Satoransky se lesionó. Perdimos el control del partido en ataque y en defensa y nos quedamos paralizados, sin reaccionar. En la segunda parte fuimos completamente otro equipo, volvimos al partido y tuvimos ocasiones de ganar, pero no acertamos en dos o tres ocasiones desde el triple. Siempre nos faltó algo para dar la vuelta al partido".

Mike James ganó la partida a Kevin Punter / FCB

"El equipo ha sido diferente después del descanso. Además, Satoransky se nos ha lesionado, hemos perdido el norte y nos ha costado entrar en el partido, pero lo hemos conseguido en la segunda parte. Ahí hemos jugado diferente con Darío (Brizuela) y con Juani (Marcos)", prosiguió el de Gavà. Lo cierto es que Kevin Punter volvió a no tener el día con 1/6 en triples, completamente maniatado por Mike James y por las ayudas.

El míster azulgrana explicó que, desde su llegada al cargo, "nos han pasado muchas cosas. Nos hemos dejado dos o tres victorias que deberíamos haber tenido en otras circunstancias. Siempre hemos ido a remolque, nos hemos tenido que reinventar muchas veces, físicamente hemos caído muchas veces por las lesiones y hemos entrado en la recta final con problemas".

Pascual recordó que el Barça "tuvo opciones de ganar al Zalgiris en Kaunas", pero terminó perdiendo por 83-71 en una floja recta final. También recordó "la lesión de Satoransky", que supuso un golpe duro y fue un factor determinante en la racha de tres derrotas seguidas. "Nos recuperamos contra Bayern y contra Estrella Roja, pero hoy no nos daba para más".

Ahora todos los esfuerzos del equipo estarán centrados en la Liga Endesa, donde también tiene complicado el factor pista en cuartos de final y este domingo visitará el Buesa Arena a las doce y cuarto de la mañana. "En 36 horas jugaremos contra Baskonia y no será fácil. Tenemos que recuperarnos. Nos quedan siete partidos en la ACB y tenemos que obtener la mejor clasificación posible para arrancar en la mejor situación para el play-off, pero será difícil", recalcó.

La realidad es que el sensacional trabajo de Xavi Pascual en los primeros dos meses tras la destitución de Joan Peñarroya se ha visto frenado por la racanería del club, que se ha negado a reforzar al equipo pese a haberse comprometido a ello. Ese "hoy no nos daba para más" que dejó escapar Xavi Pascual debería sonrojar a más de uno, empezando por Joan Laporta y acabando por un Josep Cubells que ya no está en la sección... ni prácticamente ha estado nunca.