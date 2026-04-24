Suspenso y decepción mayúscula: el Barça sigue a la deriva en la Euroliga

El Barça tendrá que ver el Playoff de la Euroliga a través de la televisión. El conjunto azulgrana pone punto final a una dura y decepcionante temporada europea con la dolorosa eliminación en Mónaco, después de perder por 79-70.

El equipo falló y no dio la talla en el inicio saliendo de la peor manera posible al partido, firmando un 26-14 adverso en el primer cuarto. La tendencia cambió a partir del segundo, y el 9-18 en el tercer cuarto tras llegar a ir perdiendo por 18 puntos generó cierto optimismo con una remontada que finalmente no acabó llegando. Hay que valorar el esfuerzo del conjunto azulgrana del minuto 10 al 40, pero el arranque les acabó condenando.

Kevin Punter no fue el que el Barça necesitaba / EFE

El Barça ha sufrido mucho con las lesiones a lo largo de la temporada. Algunas sirven para justificar ciertas derrotas en la fase regular de la Euroliga. Pero el Mónaco, con impagos a lo largo del año y con un roster muy limitado, ha logrado el billete para citarse con Olympiacos por un lugar en la Final Four del próximo mes de mayo.

Un suspenso se mire como se mire

No hay excusas que valgan. El Barça suspende de manera clara una Euroliga que finalizó en noveno lugar. Le salvó el Play-In para no despedirse tras la fase regular, y ese es el factor que hace que, al menos este articulista, no considere como fracaso el concurso del equipo en la competición europea. La bajada de presupuesto es indudable y se está pagando cara estos últimos años. Pero las clasificaciones de manera directa para el Playoff, tanto de Valencia Basket como de Zalgiris, con presupuestos notablemente inferiores al del conjunto azulgrana, anulan cualquier intento de justificación.

La eliminación del Barça en la Euroliga agudiza una mala tendencia que se viene repitiendo en estos últimos años, tras la salida de Sarunas Jasikevicius del equipo. El entrenador lituano no alzó el título como técnico azulgrana, pero en sus tres temporadas al frente del equipo siempre estuvo en la final a cuatro, logrando ser finalista en 2021. Desde entonces, Roger Grimau y especialmente Joan Peñarroya, con infinitas dificultades más respecto a las que vive el equipo este curso, se quedaron a 40 minutos y a un tiro de volver a una Final Four. Este año, ni eso.

Jasikevicius se proclamó campeón de la Euroliga con Fenerbahçe / Twitter: @FBBasketbol

Pascual, la gran esperanza de una sección a la deriva

El conjunto azulgrana tiene la gran suerte de que Xavi Pascual decidió priorizar el corazón a la cabeza cuando aceptó regresar al club de sus amores el pasado mes de noviembre. Por supuesto que el técnico de Gavà también tiene parte de culpa en la eliminación europea, y como el resto de actores implicados, debe hacer autocrítica.

Pero Pascual es la gran esperanza de una sección a la deriva, un equipo que aseguraba títulos a final de cada temporada y al que desmantelaron sin pudor alguno. Un baloncesto, el azulgrana, que a pocos meses de llegar a su centenario, pasa por uno de los momentos más críticos de su longeva y exitosa trayectoria. Los artistas y arquitectos que han perpetrado esta plantilla de "medianías" deberían dar un paso al lado cuando termine la temporada, se cierre o no con la consecución de una Liga Endesa que a día de hoy es más que una utopía.

Juan Carlos Navarro, en el palco con Mario Bruno Fernández / DANI BARBEITO

La sección necesita renovarse por completo

Hace falta fuego nuevo en el Barça de basket. El club empezará un nuevo mandato la próxima campaña con Joan Laporta al frente. Habrá pocas novedades, pero como en cualquier proyecto, habrá reconstrucciones, y en la sección, la limpieza es necesaria prácticamente a todos los niveles. El presidente se lo debe a una afición que años atrás, cuando la situación en el fútbol era crítica, se llevaba alegrías con el deporte del balón naranja. Toca mover ficha para que el basket azulgrana recupere su lugar en Europa, y que en pocos años, la eliminación que se ha consensuado hoy quede como una anécdota. "A cada uno le toca lo suyo, y si queremos ganar, todo el mundo tiene que querer ganar", dijo en su día Pascual. Veremos si es cierto, o si la pesadilla se sigue alargando.