Mike James y sus 'ocho magníficos' echan al Barça de la Euroliga... ¡Fracaso!

El Barça volvió a morder el polvo en la pista de un AS Monaco extremadamente físico (79-70) y se despidió de la manera más triste de la Euroliga en el mismo escenario del año pasado. Eso sí, el equipo que dirigía Joan Peñarroya cayó en el último segundo del quinto partido de cuartos de final y esta vez lo ha hecho en la final del play-in y ni siquiera disputará la antepenúltima ronda. La baja por un problema que no ha trascendido de Tomas Satoransky (10 minutos) fue clave, aunque no hay que olvidar que los monegascos tan solo tenían nueve jugadores aptos.

AS Monaco - Barça (baloncesto, Euroliga), 24/04/2026 EUROLIGA ASM 79 70 BAR Alineaciones AS MONACO, 79 (26+23+9+21): Matthew Strazel (6), Mike James (13), Aplha Diallo (9), Jaron Blossomgame (11), Daniel Theis (16) -cinco inicial-, Elie Okobo (14), Kevarrius Hayes, Terry Tarpey (7) y Juhann Begarin (3). BARÇA, 70 (14+21+18+17): Tomas Satoransky, Kevin Punter (5), Will Clyburn (16), Tornike Shengelia (14), Jan Vesely (12) -cinco inicial-, Myles Cale, Willy Hernangómez (2), Miles Norris, Darío Brizuela (10), Joel Parra (2), Youssoupha Fall (4) y 'Juani' Marcos (5).

Era un partido de máxima exigencia y todos sabían o asumían que los árbitros dejarían jugar, circunstancia que juega a favor del mayor nivel físico de los locales. Pues ahí estuvo una de las claves, sobre todo en un primer cuarto en el que se sucedían los rebotes ofensivos del conjunto monegasco y las pérdidas visitantes (hasta ocho en la primera parte).

El quinto punto de Will Clyburn (un triple) acercó al Barça a un punto (10-9, min. 4:03), pero la rápida respuesta de tres de un Mike James que se iba ya a siete inició un parcial de 11-0 que dejó el electrónico en un doloroso 21-10 a 1:44 del final del primer cuarto. Ahí un triple de Punter y una nueva canasta del ex del CSKA Moscú impidieron que la sangría fuese a mayores tras los primeros 10 minutos (26-14).

Hay cifras que duelen a la vista. El AS Monaco llevaba 12 rebotes, mientras que en el bando azulgrana tan solo habían atrapado alguno un fallón Shengelia (cuatro) y Willy Hernangómez (dos). Además, un Clyburn en plena racha llevaba nueve de los 14 puntos blaugranas y la rápida circulación de bola de los de Manuchar Markoshvili (¡qué bueno era!) descolocaba una y otra vez a la defensa y hacía que las ayudas llegasen tarde.

Kevin Punter defiende a Matthew Strazel / FCB

Xavi Pascual trató de solucionar estos desajustes con una zona 2-3 que mantuvo durante buena parte del segundo cuarto. Sin embargo, los triples de Terry Tarpey y Juhann Begarin dispararon aún más al AS Monaco (36-21, min. 13:51), mientras que el sensacional trabajo de Daniel Theis y las canastas seguidas de Strazel y de un intensísimo Blossomgame hicieron sonar las alarmas en las huestes visitantes (47-30 a 1:15 del descanso).

Ahí, un triple de Shengelia y una buena canasta lateral impidieron el caos y dieron algo de optimismo al equipo de cara al segundo tiempo (49-35). Por mucho que los árbitros dejasen jugar, no es de recibo que el Barça hubiese recibido 49 puntos en 20 minutos con tan solo cinco faltas realizadas. ¡Más agresividad! Sin ella, la temporada europea parecía tocar a su fin.

Xavi Pascual insistió a sus jugadores en la necesidad de elevar la intensidad y regresó a la defensa individual. El técnico entendió que Shengelia podría hacer mucho daño en el poste e insistió una y otra vez con la misma jugada, con una extraordinaria interpretación del ala-pívot georgiano. Unas veces se giraba para anotar y otras atraía a su ayuda para liberar el 'tirito' de Vesely.

Daniel Theis hizo mucho daño en la 'pintura' / EUROLEAGUE

Mike James situó la máxima ventaja local en el primer minuto del tercer cuarto (53-35) y ahí empezó la exhibición de 'Toko' y de Jan, con la ayuda de un notable Brizuela. Y eso que hubo más de un 'hachazo' local que los árbitros se pasaron por el forro. Los locales no veían aro y el Barça fue reduciendo su desventaja hasta dejarla en tan solo cinco puntos al final del tercer cuarto (58-53).

El técnico dio entrada a Miles Norris como 'cinco' y mantuvo en pista a un Shengelia fundido, que falló un tiro y un triple que hubiesen apretado aún más el marcador (63-56 a 7:52 del final). Con 'Sato' otra vez fuera de combate, 'Juani' Marcos rindió a muy buen nivel y rescató a su equipo con un triple frontal cuando se habían marchado otra vez los del Principado (65-59, min. 33:30).

Los colegiados no pitaron dos faltas clarísimas a Theis y a Clyburn, pero la segunda acabó con técnica a Xavi Pascual. El AS Monaco casi celebraba la victoria con el triple de James (72-61), pero otra vez Marcos lideró a los suyos con una penetración de potencia tras un robo (74-68). Ahí se le acabó la gasolina a los catalanes, que terminaron perdiendo por 79-70.