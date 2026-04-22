El dilema sin respuesta entre el Barça y Tomas Satoransky

El Barça sonrió anoche en la importante y trascendental cita de Euroliga en la que superó al Estrella Roja por 80-72 en el primer asalto de un Play-In que este próximo viernes le llevará a Mónaco. A partir de las 19:30h (CET), Xavi Pascual y sus jugadores afrontarán una auténtica final ante el conjunto monegasco, con el último billete para el playoff en juego.

Ante el equipo serbio, Will Clyburn y Kevin Punter fueron los dos nombres que más brillaron en clave azulgrana. El alero de Detroit terminó con 22 puntos, 18 de ellos conseguidos en un primer cuarto en el que anotó los primeros seis triples que intentó. También firmó 22 tantos el escolta neoyorquino, con una anotación algo más sostenida a lo largo de los 40 minutos que duró el choque, pero también efectiva desde la línea del 6,75, con cuatro aciertos en siete intentos.

Tomas Satoransky y Will Clyburn, en un partido del Barça / Dani Barbeito

El tercer jugador más valorado del partido tras Clyburn (26) y Punter (19) fue Tomas Satoransky. El base checo acarició las dobles figuras con 11 puntos y siete asistencias que le permitieron llegar hasta los 17 créditos de valoración. Fiable una noche más asumiendo la dirección de juego de la nave azulgrana, fue de largo el jugador al que Pascual le dio más rotación en pista, con un total 33 minutos y 39 segundos en cancha.

Incombustible Satoransky

De hecho, y sin contar el partido de Euroliga ante Baskonia resuelto en tres prórrogas, Satoransky disputó su segundo minutaje más alto de la temporada en 40 minutos en un partido continental, tan solo por detrás de los 35:58 jugados también ante Estrella Roja en partido de liga regular disputado en el Palau Blaugrana, y que como ayer, también se saldó con triunfo (92-88).

Tomas Satoransky firmó una gran actuación ante Estrella Roja / Dani Barbeito

Pascual, encantado con 'Sato'

Para Pascual, Satoransky es una pieza fundamental, y su regreso al equipo tras el incidente cardíaco experimentado en Kaunas hace unas semanas ha sido una bendición para el técnico de Gavà. "Hemos estado sólidos, con buena mentalidad para seguir, y le doy mucho mérito a la victoria, de solidez. Una línea que hemos recuperado con el regreso de Satoransky. Con Sato volvemos a estar equilibrados para competir a un cierto nivel, como mínimo hasta donde nos dé. Desde el día de Zalgiris sin Sato sufrimos mucho, pero ahora nos da más equilibrio", comentó Pascual ante los medios tras el triunfo ante Estrella Roja.

Y ante esta situación, sumada a la más que presumible continuidad de Pascual en el Barça más allá de esta temporada, es cuanto menos extraño que el club no le haya comunicado a Satoransky su voluntad de renovarlo viendo lo trascendente que es para su actual entrenador, tal y como queda manifestado tanto en sus intervenciones, como en el tiempo que pasa en cancha.

Xavi Pascual, junto a Tomas Satoransky / Valentí Enrich

Siete jugadores terminan contrato

El discurso de Pascual en cuanto a las posibles renovaciones trasladó dicha cuestión a final de temporada y a "abordarlas todas a la vez". Son siete jugadores, contando al propio Satoransky (Laprovittola, Cale, Norris, Willy, Fall y Vesely) los que terminan contrato el próximo mes de junio. Pero pese a que el discurso de Pascual fue claro, es imposible no pensar en que si jugadores como Punter, Clyburn o Tornike Shengelia terminasen contrato a finales del presente curso, su hipotética renovación quedase apartada hasta dentro de unos meses, y más cuando en estas semanas ya se están moviendo algunas de las operaciones más importantes del mercado de fichajes.

Las palabras de Satoransky

"Me estoy sintiendo bien, no he tenido ningún problema. Durante el partido no pienso en estas cosas y realmente no he tenido ningún problema desde que me hicieron las pruebas médicas. Intento estar positivo y pensando solo en el equipo y en el rendimiento", confesó Satoransky a SPORT tras la victoria ante Estrella Roja. Quedará por ver si hay novedades sobre la situación contractual de uno de los pilares de Pascual y su Barça.